Japonya, Dünya Yörüngesini 'Lazer Işınıyla' Temizleyecek

Uzayda biriken uzay çöplükleri ve enkazlar gelecekte dünyanın başına büyük bir problem açacak. Bu konuda Japonya enteresan bir fikir geliştiriyor. Gelin Japonya’nın uzay çöplüklerini yok etme planlarına beraber göz atalım.

Japonya, aslında tüm Dünya’nın problemi olan ve beraber çözmemiz gereken bir konuyu çözmek için tek başına kollarını sıvamaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Dünya’nın yörüngesine 64 yıldır uydu veya benzeri uzay araçları gönderiyoruz.

Bu uydu veya gezegen kaşifleri gibi uzay araçlarını taşıyan roketler, bildiğiniz gibi gitmesi gereken rotayı kat ederken arkasında modüller bırakarak gidiyor. Veya artık kullanılmayan uzay araçları artık ölü bir şekilde uzay boşluğunda süzülüyor. Bütün bu uzaydaki işlevsiz araç gereçlere ‘uzay çöplüğü’ deniyor.

Japonya, lazer ile uzay çöplerini temizlemeyi planlıyor

Dünya’ya bir şekilde düşerek zarar vermemeleri veya gelecekte yaşanabilecek uzay turizmine engel olmaması adına bu uzay çöplerinin temizlenmesi gerekiyor. Bu konuda aslında daha önce çalışmalar olmuştu ancak Japonya, bu sefer gerçekten kollarını sıvıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre Dünya'nın yörüngesinde 10 santimetreden daha büyük yaklaşık 1 milyon enkaz parçası var. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) bir araştırmacı olan Toru Yamamoto, verdiği bir röportajda uzay enkazından kurtulmak için bir lazer ışını kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Uzay araştırmacıları, lazer ışını vasıtasıyla uzay çöplüklerini buharlaştıracak ve nesneyi yeni bir yörüngeye itecek bir enerji darbesi yaratmayı planlıyor. Lazer ışını sayesinde herhangi bir enkaza bir insanın gidip fiilen dokunmasına gerek kalmayacak.

Uzay çöplükleri, saniyede yaklaşık 7,5 kilometre mesafe kat edebilir ki bu bir mermiden çok daha hızlıdır ve temizlenmesi zaruridir. Şu anda Japonya’nın projesi deneysel bir konumda ancak fikri 2025 baharına kadar uzayda test etmeyi umuyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.