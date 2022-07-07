Bugüne Kadarki En Büyük 'Alkol Bulutu' Keşfedildi

Bilim insanları, bugüne kadar uzayda gözlemlenen en büyük alkol bulutunun keşfine imza attı. Alkol bulutu, içerdiği alkol türüyle de bir ilk idi.

Alkolün uzayda bulunduğu fikri akla her ne kadar gerçek dışı gelse de aslında uzayda alkol ve çeşitleri dahil pek çok bileşik ve molekül bulunuyor. Alkol, bulut halinde evrende gözlemlenirken bugün bilim insanlarından dev bir keşif geldi.

Almanya’daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü’nden bilim insanları, Samanyolu Galaksisi’nin merkezine yakın noktada devasa bir alkol bulutu tespit etti. Söz konusu alkol bulutunun bugüne kadar uzayda görülmüş en büyük alkol molekülü keşfi olduğu açıklandı.

En büyük alkol bulutu, bir ilke daha tanıklık etmemizi sağladı:

Söz konusu alkol bulutunun, Dünya’da özellikle el dezenfektanlarında kullanılan izo-propanol ve normal propanol alkolden oluştuğu açıklandı. Keşifle birlikte izo-propanol alkol de ilk kez uzayda tespit edilmiş oldu. Bulutun keşfedildiği bölge de bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Alkol bulutunun tam konumuysa Sagittarius A* süper kütleli kara deliğin yakınlarında bulunan Yay B2 bölgesi olarak paylaşıldı. Bu bölge, bilim dünyasında ‘yıldız doğum odası’ olarak nitelendiriliyor. Zira yıldızların bu bölgede yoğun olarak oluştuğu biliniyor.

Alkolün bu bölgede keşfedilmesi de işte bu nedenle büyük bir önem taşıyor. Bilim insanlarına göre keşfedilen alkol bulutu, yıldızların nasıl oluştuğuna dair yeni bilgiler öğrenmemize olanak sağlayabilir.