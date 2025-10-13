Japonya, Kuş Gribi ile Mücadele İçin Drone Kullanacak! Peki Nasıl?

Japonya'da bir şirket, kuş gribi ile mücadele etmek için drone kullanmaya başladı. Bir drone'u lazer sistemle donatan mühendisler, amaçlarına ulaşmayı başaracak gibi görünüyorlar. Peki bu nasıl bir teknoloji? İşte detaylar...

Japonya, teknoloji dünyasında ne kadar ileri seviyede olduğunu ispatlar nitelikte yeni bir işe imza attı. Nippon Telegraph and Telephone (NTT) isimli bir firma, kuş gribi ile mücadele için drone kullanmaya başladı. Daha önce yapılan bilimsel çalışmalar, NTT'nin drone hamlesinin önemli avantajlar sağlayacağını düşündürüyor.

Kuş gribi, Japonya'da çiftçilikle uğraşan kişilerin en büyük kabuslarından bir tanesi. Çünkü ülkede zaman zaman çok büyük salgınlar yaşanıyor ve bu da çok büyük maddi kayba neden oluyor. Hatta daha bu yılın başlarında yaşanan bir kuş gribi salgını nedeniyle 4,6 milyon kümes hayvanı itlaf edildi. NTT tarafından geliştirilen yeni teknoloji, bu durumun bir kez daha yaşanmasını engelleyecek gibi görünüyor.

Teknolojinin detaylarına geçmeden önce: Kuş gribi nasıl yayılıyor?

Kuş gribi, insanlar arasındaki grip salgınına benzer bir şekilde yayılıyor. Yabani kuşlar, kargalar ve diğer göçmen kuşlar, kuş gribi virüsünü dışkı, tükürük veya burun akıntıları yoluyla çevrelerine yayıyorlar. Tabii hasta kuşlarla kümes hayvanlarının bir şekilde denk gelmeleri de salgının fitilini ateşliyor. Çok hızlı bir şekilde yayılan virüs, çoğu zaman kümeste bulunan tüm hayvanların ölümüne neden oluyor.

Peki NTT'nin geliştirdiği teknoloji, kuş gribini nasıl engelleyecek?

NTT mühendisleri, BB102 olarak isimlendirdikleri bir drone ile çiftlik çevresinde devriye görevi yapılmasını sağlayacaklar. Tamamen otonom gerçekleşecek bu süreçte drone'lar, aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ve yeşil lazer ışınları yayacaklar. Böylelikle çiftlik, diğer kuşlardan uzuk tutulmuş olacak.

Kuşlar, lazer ışını ile nasıl çiftlikten kaçacak?

Daha önce yapılan araştırmalara göre kuşlar, yeşil ve kırmızı lazer ışınlarından hoşlanmıyorlar. Bu onların sağlığı için herhangi bir risk oluşturmuyor ancak aralıklı lazer salınımı, kuşların bölgeden uzaklaşmasını sağlayacak. Mühendisler, kuşları lazer ışınlarına alışmaması için aralıklı aydınlatma yapmaya karar verdiler.

Lazer kullanımı, kuşlarla mücadele için bir ilk değil!

Avrupa ile Kuzey Amerika'da bulunan büyük havalimanlarında çeşitli lazer sistemleri bulunuyor. Bu lazer sistemlerinin çalışma mantığı da NTT tarafından geliştirilen drone ile aynı. Sistem, kuşları pist ve çevresinden uzak tutmak için aydınlatma yapıyor. Böylelikle uçuş güvenliği sağlanmış oluyor. Japonya'da geliştirilen teknoloji, lazer sistemlerinin çok daha modüler bir şekilde kullanılmasını sağlamış olması açısından oldukça önemli.