Birleşik Krallık ordusu, "ışık hızındaki" lazer silahını tanıttı. Bu garip tanım oldukça dikkat çekti.

Red Alert 3'te Athena Cannon adlı tanklar, lazerle işaretledikleri noktalara uydudan saldırılmasını sağlayan bir teknolojiye sahiptir. Birleşik Krallık ordusu aradan uyduyu çıkarıp doğrudan lazer ile saldırmayı sağlayan bir silah tanıttı. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Lazer Yönlendirmeli Enerji Silahları departmanı tarafından geliştirilen lazer silahının bir videosu paylaşıldı.

Yeni silah oldukça dikkat çekici olsa da yayımlanan basın açıklaması internette daha çok dikkat çekti. Zira ordu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu lazer "ışık hızında" atışlar yapabiliyor. Öte yandan lazerler yapıları gereği ışık hızında hareket ediyorlar.

Drone'lara karşı kullanılacak

Bu lazer silahı, drone'lara karşı kullanılacak. Drone'ların ne kadar küçük ve çevik olduklarını göz önüne alırsak, ışık hızında ve keskin atışların önemi de daha çok ortaya çıkıyor. Yayınlanan görüntülerde silahın bir kara aracına yüklendiği göze çarpıyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan Birleşik Krallık Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı Program Lideri Matt Cork, basın bülteninde "Bu yüksek güçlü lazer silahının başarılı bir şekilde test edilmesi, İngiliz Ordusunun gelecekteki operasyonel yeteneklerini geliştirmeye yönelik devam eden çabalarımızda çok önemli bir anı işaret ediyor." ifadesini kullandı.