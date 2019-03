Japonya’nın Minnoş Devi ‘Hello Kitty’nin Filmi Geliyor

New Line Cinema, Sanrio ve FlynnPictureCo. işbirliğinde İngilizce diliyle bir Hello Kitty filmi yapılacak.

Japonya’dan dünyaya yayılan pek çok marka var. Bu markaların arasında Hello Kitty’nin ayrı bir yeri var. Pazarlama stratejilerinden piyasada tutunma şekline kadar çok özel bir karakter olan Hello Kitty’nin filmi geliyor.

Hello Kitty’nin tarihinde ilk defa karakterin filmi İngilizce olarak yapılacak. Bu aslında oldukça ilginç çünkü karakterin yaratıcısı Sanrio’ya göre Hello Kitty aslında İngiliz. Sanrio’nun New Line’a verdiği film hakları Gudetama, My Melody ve Little Twin Sisters gibi karakterleri de kapsıyor. Hello Kitty filminin animasyon mu, gerçek oyunculu mu yoksa ikisinin melezi mi olacağı bilinmiyor.

Filmin yapımcılığını Beau Flynn üstlenirken uygulamacı yapımcısı Wendy Jacobson olacak. Film için yazarlar ve yaratıcı ekip aranıyor. New Line’ın bu film haklarını alabilmek için 5 yıldır mücadele ettiği belirtiliyor.

1974 yılında ortaya çıkan ve ilk olarak bir bozuk para çantasının üzerinde yer alan Hello Kitty, o zamandan bu yana 130 ülkeye yayılan bir fenomen haline geldi. Daha önce ağzının olup olmaması büyük tartışma çıkaran karakterin filmde konuşacağı belli olsa da ağzının olup olmayacağını karaktere aşina olan insanlar merak ediyor.

Sanrio Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Shintaro Tsuji, “Hello Kitty ve diğer popüler Sanrio karakterlerinin Hollywood’da ilk defa sahne alacak olmalarından çok memnunum. Hello Kitty uzun süredir arkadaşlığın sembolü oldu ve umuyoruz ki bu film dünya çapındaki arkadaşlık çemberimizi genişletecek.” dedi. New Line Cinema da bu işbirliğinden memnun olduğunu belirtti.

Filmin yapımcılarından Flynn, Hello Kitty’nin en sevilen karakterlerden biri olduğunu belirterek, karakterin filmi için kendilerine güvenilmiş olmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

New Line Studios, Warner Bros’a bağlı bir stüdyo. Warner Bros şu anda LeBron James’in başrolde olduğu bir “Space Jam 2” filmi yapıyor. Geçtiğimiz beş yılda dört Lego filmi yapan firma, Cartoon network, Adult Swim ve boomerang’ı da tekrar stüdyonun yönetimi altına almıştı.