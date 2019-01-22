Lego Filmi 2’den Yeni Kısa Tanıtım Filmi Geldi

Yeni Lego filmi Lego Filmi 2 için yeni bir kısa reklam filmi yayınlandı. Reklamda yeni filmde göreceğimiz ekip tanıtılıyor.

Lego filminin devamı olacak olan Lego Filmi 2: İkinci Kısım, yakında vizyona girecek. Film vizyona girmeden önce yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanda filmin ana karakterlerini görüyoruz.

Karakterlerin en ilginci ise reklamın en sonunda çıkan, Ruth Bader Gingburg’dan esinlenilen karakter olarak göze çarpıyor. Ruth Bader Gingburg, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nde görev alan ilk Musevi kadın hukukçu ve kadın hakları savunucusu olarak bilinen, ABD için önemli bir toplumsal figürdür.

Hukukçunun karakteri seslendirmeyeceği öğrenilirken, kendisine benzer bir karakterin oluşturulmasına ise izin verdiği belirtildi. Hatta Gingburg’un mini figürü, filmle beraber piyasaya sürülecek olan mini figür serisinde de yer alacak.

“Bu filmler sürprizlerle dolu. Düşündük ki ‘Bir Lego filminde minifig olarak görmeyi en beklemeyeceğimiz insan kim olurdu?’ Ruth Bader Ginsburg!” diyen yönetmen Mike Mitchell, “Ve büyük O’nun büyük hayranlarıyız. O’nun bu dünyaya girmesi bizi epey güldürdü.” dedi.

Lego Filmi 2, 7 Şubat’ta gösterime girecek.