Sony ve Marvel Stüdyoları, Spider-Man konusundaki anlaşmazlıklarını geride bırakmaya çalışırken Sony, tartışmalara konu olan kahramanımızın hikâyelerindeki karakterlerle filmler yapmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri olacak olan Morbius'tan ilk fragman geldi.

Spider-Man’in film haklarıyla beraber çeşitli kötü karakterlerin de haklarını alan Sony, kendi elindeki karakterlere odaklandığı filmler yapıyor. Venom’un başarısının ardından Sony etiketli ikinci film de yolda.

Bu filmde başrolde Jarde Leto olacak ve film, adından da anlaşıldığı üzere Morbius adlı karakteri anlatacak. Fragmandan anladığımız kadarıyla bu film, daha ziyade karakterin kökenini anlatacak. Fragmanla ilgili detaylara geçmeden önce 'Morbius' hakkında 7 önemli detayı derlediğimiz haberimizi de inceleyebilirsiniz.

Kimdir bu Morbius?

Marvel çizgi romanlarından öğrendiğimiz bir şey varsa o da garip soyadlarına sahip kişilerin mutlaka bir noktada süper kötüye dönüşecekleridir. Dr. Michael Morbius da sahip olduğu bir kan hastalığını düzeltmeye çalışırken kendine vampir benzeri güçler kazandıran bir karakter. Karakterin ilk ortaya çıkışı ise 1971 tarihli Spider-Man çizgi romanı.

Vampir miti üzerine inşa edilen Morbius, ilk olarak kötü karakter olarak ortaya çıkmıştı. Filmde ise karakter biraz daha gri çizgiler üzerinde hareket edebilir. Yapımda ayrıca Jared Harris, Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson yer alıyor.

Vulture geri dönüyor:

Fragmanın sonunda ise Michael Keaton’ın Vulture karakterini görüyoruz. Bu da iki konuda bize önemli ipuçları veriyor olabilir. Birincisi, Sony evreni bir yerden MCU’ya bağlanabilir. İkincisiyse Sony, Suicide Squad tarzında kendi Sinister Six filmini yapmak için kadro toplamakla meşgul olabilir.

Filmin sinopsisi ise şu şekilde: “Nadir bir kan hastalığından dolayı ölümcül hasta olan ve başkalarını bu hastalıktan kurtarmaya kararlı Dr. Morbius, umutsuz bir kumara girişir. İlk başta radikal bir başarı gibi gözüken şeyin aslında hastalığın kendisinden daha tehlikeli olma potansiyeli bulunduğu ortaya çıkar.”

Morbius aslında kan içmeyi sevmiyor ve kendisini gündüzleri sık sık yaptığı vicdan muhasebesiyle tanıyoruz. Spider-Man yardım etmeye çalışsa da diğer kahramanlar kendisine pek de iyi davranmaz, onu her fırsatta döverler. Kendisinin “Kan içeceksem yozlaşmış olanların kanı olsun” gibi bir mottosu olduğu için onu filmde anti kahraman olarak görmemiz mümkün olabilir. Film, 21 Temmuz 2020’de vizyona girecek.

Morbius'un ilk fragmanı: