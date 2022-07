Disney+ ekranlarında yayınlanacak olan yeni Marvel dizilerinden She-Hulk: Attorney at Law dizisinde, How I Met Your Mother dizisinden Marshall Eriksen rolüyle tanıdığımız Jason Segel'in de yer alacağı iddia edildi.

Marvel filmlerinin ve dizilerinin sayısı git gide artarken Marvel Sinematik Evreni'nde yer alacak yeni oyuncuların sayısı da artıyor. Disney+ ekranlarında yayınlanacak olan She-Hulk: Attorney at Law dizisi yaklaştıkça, dizide yer alacak karakterlere yönelik yeni söylentiler de ortaya çıkıyor. DisInsider'ın ortaya attığı iddialara göre diziye yeni katılacak isimler arasında, How I Met Your Mother dizisindeki Marshall Eriksen karakterini canlandıran Jason Segel de yer alacak. Segel dizide ülkemizde bir dönem çizgi roman ve film çevirilerinde "Şey" adıyla bildiğimiz The Thing'i canlandıracak. Sonunda Fantastik Dörtlü mü geliyor? Benjamin Jacob "Ben" Grimm ya da diğer adıyla The Thing, Fantastik Dörtlü'nün bir üyesidir. Dr. Doom ile yumruk yumruğa dövüşmesi, Hulk ile olan kapışmaları ve ilgi çekici aksanıyla dikkat çeken, nüktedan bir karakterdir. Ayrıca She-Hulk ve The Thing iki iyi dosttur. Aslında The Thing'in dizide olması hikaye açısından çok da tutarsız olmayabilir. Daha önce çizgi romanlarda The Thing yerine geçici bir süreliğine She-Hulk'ı ekipte görmüştük. Dizide de Ben Grimm'i görebiliriz. Hatta bu hikaye Fantastik Dörtlü'nün kuruluşuna ya da ana Marvel evrenine girişine ilk adım olabilir. Dizide She-Hulk süper güçlü kişilerin karıştığı kişilerin davalarına bakacağı için The Thing'i ve başka karakterleri bol bol görmemiz mümkün. İLGİLİ HABER Marvel'ın Yeni Dizisi Sosyal Medyada Topa Tutuldu: She-Hulk Görsel Efektleriyle Alay Konusu Oldu Öte yandan Jason Segel bir Marvel karakterini canlandıracak ilk How I Met Your Mother oyuncusu değil. Daha önce dizide Robin Scherbatsky karakterini oynayan Cobie Smulders da karşımıza Maria Hill olarak çıkmıştı. Yine de şu aşamada Jason Segel'in seriye katılacağına dair kesin bir bilgi yok.

