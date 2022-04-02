Marvel filmleri demek Marvel Sinematik Evreni demektir. Yakın zamanda ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak Disney Plus’ta tüm bu filmleri göreceğiz. Ancak Marvel Sinematik Evreni’nin yanı sıra bir de farklı yapımcılar imzalı Marvel filmleri de var. Her iki alandaki filmleri de doğru bir sırayla izlemek yani hikayenin bütünü için kronolojik sıralamayı takip etmek son derece önemlidir.
Marvel filmleri nasıl izlenir sorusunun yanıtı hem ilk kez Marvel dünyasına girecek olanlar hem de filmleri doğru kronolojik sırayla izlemek isteyenler için son derece önemli. Çıkış yılları farklı olsa bile Marvel filmleri hikaye açısından belirli bir kronoloji izliyorlar ve o şekilde izlediğiniz zaman emin olun çok daha keyifli maraton sunacaklar. Marvel filmleri hangi sırayla izlenir, kronolojik sıralaması nedir gelin yakından bakalım.
Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Kronolojik sıralama:
Yeni bir kahraman doğuyor: Captain America: The First Avenger
- Yıl: 2011
- Oyuncular: Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving
- IMDb: 6.9
Hem Captain America’nın hem de Marvel filmleri izleme sırasının ilk filmi olan Captain America: The First Avenger’da kendi halinde bir asker olan Steve Rogers süper asker serumu alıyor ve dünya, Captain America ile tanışıyor.
Skrulllarla mücadele: Captain Marvel
- Yıl: 2019
- Oyuncular: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law
- IMDb: 6.8
1990’lı yıllarda geçen Captain Marvel filminde, Nick Fury’nin genç zamanlarını ve dünyayı işgal etmeye çalışan Skrull ordusu ile mücadele eden Captain Marvel’ı izliyoruz.
Tony Stark devreye giriyor: Iron Man
- Yıl: 2008
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard
- IMDb: 7.9
Iron Man karakterinin ilk filmi olan Iron Man’de Tony Stark mühendislik becerilerini kullanarak kendisini tutsak edenlerin elinden kaçıyor ve dünya Iron Man ile tanışıyor.
Olaylar karışıyor: Iron Man 2
- Yıl: 2010
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow
- IMDb: 7.0
Iron Man 2 filminde kıyafete güç veren paladyumun ölümcül olduğunu öğrenen Tony Stark, SHIELD yardımına başvuruyor ve eski Stark Industries çalışanlarından Ivan Vanko’nun oğlunun kendi teknolojisi ile kendini öldürme çabalarını bertaraf etmeye çalışıyor
MCU filmi değil ama kronolojiye dahil: The Incredible Hulk
- Yıl: 2008
- Oyuncular: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth
- IMDb: 6.7
Bir Marvel Sinematik Evreni filmi olmasa da finalde Tony Stark ile karşılaşmamız nedeniyle Marvel kronolojisinde izlenmesi gereken bir film. The Incredible Hulk filminde, Bruce Banner’ı Hulk’a dönüştüren kazayı ve sonrasında yaşananları izliyoruz.
Tanrı olaya müdahale ediyor: Thor
- Yıl: 2011
- Oyuncular: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman
- IMDb: 7.0
Thor karakterinin ilk filmi olan Thor’da, Şimşek Tanrısı Thor babası Odin tarafından Dünya’ya sürgüne gönderiliyor. Mjolnir’e artık layık olmadığının şokunu atlatmaya çalışırken kardeşi Loki ile ilgili gerçeklerin su yüzüne çıkması, tanrılar dünyasını epey karıştırıyor.
Ekip toplandı: The Avengers
- Yıl: 2012
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson
- IMDb: 8.1
The Avengers süper kahraman takımının ilk kez bir araya geldiği The Avengers’da Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow ve Haykeye’den oluşan ekibimiz New York’ta başlayan savaşı durdurmak için mücadele veriyorlar.
Malekith ile mücadele: Thor: The Dark World
- Yıl: 2013
- Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston
- IMDb: 6.8
Thor New York’tayken gözü yaşlı bıraktığı Jane ile karşılaşır ve ona bulaşmış bir maddenin onu öldüreceğini öğrenir. Sinsi kardeşi Loki’nin sözüne tekrar inanır ancak kara elf Malekith’in devreye girmesi bütün planları bozacaktır.
Süper kahramanlığa devam: Iron Man 3
- Yıl: 2013
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow
- IMDb: 7.2
New York savaşı sonrası zırhını çok daha güçlü hale getirmeyi kafasına koyan Tony Stark, Aldrich Killian adını ve başkanı kaçırdığını öğrendiği zaman Rhodey ile birlikte Iron Man olarak tekrar maceraya atılır. Pepper’a ise bu işleri bırakacağının sözünü verir.
Düşmanını unutma: Captain America: The Winter Soldier
- Yıl: 2014
- Oyuncular: Chris Evans, Sebastian Stan, Scarlett Johansson
- IMDb: 7.8
New York savaşı sonrası SHIELD ile sıkı ilişkiler kuran Captain America, eski düşmanı HYDRA’yı unutmuştur. Ancak onlar, Captain’i unutmamış ve eski dostu Bucky’i yani The Winter Soldier’ı uyandırmışlardır. Bu mücadelede Falcon, Captain’ın yoldaşı olur.
Sıra dışı bir ekip: Guardians of the Galaxy
- Yıl: 2014
- Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Lee Pace
- IMDb: 8.1
Sıra dışı süper kahraman ekibi Guardians of the Galaxy’nin ilk filminde; Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot ve Drax’tan oluşan ekibi bir araya getiren olaylar silsilesini izliyoruz.
Epey duygusal: Guardians of the Galaxy 2
- Yıl: 2017
- Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Kurt Russell
- IMDb: 7.6
İlk filminde Ronan’ı yenen Guardians of the Galaxy ekibi, ikinci filmde hem bir aile dramı hem de çok daha güçlü bir kötü ile karşılaşırlar. Bu kötü karakter, tüyleri diken diken eden bir hikayeye sahip Star-Lord’un babasıdır.
Ekip yeniden bir arada: Avengers: Age of Ultron
- Yıl: 2015
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth
- IMDb: 7.3
İlk filminden yıllar sonra Avengers: Age of Ultron filminde bir araya gelen süper kahraman ekibimizin karşısında bu sefer ultronlar vardır. Quicksilver ve Scarlet Witch’in de aralarına katılması ile birlikte Sokovia’nın kurtuluşu için mücadele verirler.
Mini mini süper kahraman: Ant-Man
- Yıl: 2015
- Oyuncular: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly
- IMDb: 7.3
Hank Pym'in evine girip bir şey çalayım derken bula bula Ant-Man kostümünü bulan eski mahkum Scott Lang, Pym’in ilgisini çeker ve kostüme uygun olup olmadığına bakılır. Elbette sonuç başarılıdır ve dünya, Ant-Man karakteri ile tanışmış olur.
Süper savaş: Captain America: Civil War
- Yıl: 2016
- Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
- IMDb: 7.8
The Avengers işin suyunu çıkarmış ve Birleşmiş Milletler artık bu ekibin uslu durması gerektiğine karar vermiştir. Ekibin alfaları Iron Man ve Captain America bu konuda ayrı fikirlere sahip oldukları için koca koca süper kahramanlar mahalle savaşına başlarlar.
Orijin hikayesi: Black Widow
- Yıl: 2021
- Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
- IMDb: 6.7
Marvel filmlerinin en sevilen karakterlerinden biri olan Black Widow, bu hale gelmeden önce Natasha adında genç bir kızdır. Black Widow filminde, bu genç kızın yaşadığı değişimin tüyler ürperten hikayesini izliyoruz.
Eve dön çocuk: Spider-Man: Homecoming
- Yıl: 2017
- Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
- IMDb: 7.4
Mahallemizin sevimli örümceği, Civil War olaylarından sonra eve döner. Akıl hocası Iron Man ile tartışmalar yaşamasına rağmen Spider-Man olmaya ve suçlularla mücadele etmeye kararlıdır.
Kral eve döndü: Black Panther
- Yıl: 2018
- Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o
- IMDb: 7.3
Civil War’da babasını kaybettikten sonra T'Challa kralı olmak için Wakanda’ya dönen Black Panther, burada olayların bıraktığından çok daha farklı bir hale geldiğini görünce iktidar mücadelesine soyunur.
Orijin hikayesi: Doctor Strange
- Yıl: 2016
- Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams
- IMDb: 7.5
- Marvel dünyasının en büyülü karakteri olan Doctor Strange karakterinin orijin hikayesini izlediğimiz Doctor Strange filminde, farklı dünyalara açılan gizemli kapılardan geçiyoruz.
Kıyameti durdurmaya çalışırlar: Thor: Ragnarok
- Yıl: 2017
- Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett
- IMDb: 7.9
Zaten başında yeterince dert yokmuş gibi Thor, kardeşi Loki ile uğraşmak için Asgard’a geri döner. Ablaları Hela’dan kaçmak için Sakaar’a giden ikili, burada uzun zamandır kayıp olan Hulk ile karşılaşırlar. Bu garip ekip, Ragnarok’u durdurmak için mücadele ederler.
Kuantuma inelim: Ant-Man and the Wasp
- Yıl: 2018
- Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña
- IMDb: 7.0
Civil War sonrası ev hapsinde olan Ant-Man, bu sırada Hope ve Hank ile karşılaşır. Ant-Man ve The Wasp olarak kuantum seviyesinde küçülerek ve Janet’i kurtarmaya çalışırlar.
Evren yok oluşun eşiğinde: Avengers: Infinity War
- Yıl: 2018
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans
- IMDb: 8.5
Evrenin yarısını yok etmeye yeminli karakterimiz Thanos, güç taşlarının peşine düşmüş ve evrenin altını üstüne getirmiştir. Avengers yeniden bir araya gelir ancak işler tam olarak yolunda gitmez.
Yeni bir dönem başlıyor: Avengers: Endgame
- Yıl: 2019
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans
- IMDb: 8.4
İlk filmde işler yolunda gitmeyince Avengers: Endgame filminde ekip yeniden zor da olsa bir araya gelir. Tüm Marvel kahramanlarını bir arada gördüğümüz film, Marvel Sinematik Evreni’ninde yeni bir dönemin kapılarını aralar.
Kötüler beklemiyor: Spider-Man: Far From Home
- Yıl: 2019
- Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal
- IMDb: 7.4
Mahallemizin sevimli örümceği eve dönmüş ve yas tutmaktadır. Ancak kötüler beklemez. Çoklu evrenden gelen başka bir süper kahraman olan Mysterio ile buluşan Spider-Man, Stark’ın son teknolojilerini kullanmayı ihmal etmez.
Az bilinen kahramanlardan: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
- Yıl: 2021
- Oyuncular: Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung
- IMDb: 7.5
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filminde, pek bilinmeyen bir Marvel kahramanı olan Shang-Chi ile tanışıyoruz ve onun Ten Rings örgütü ile olan mücadelesini izliyoruz.
Ölümsüz ırk: Eternals
- Yıl: 2021
- Oyuncular: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie
- IMDb: 6.4
Eternals filminde, zamanın başlangıcından beri Dünya’da yaşayan ve Dünya’daki insanları kötülüklerden koruyan ölümsüz bir ırk ile tanışıyoruz. Eternals ırkı, gezegenimizin çekirdeğinden gelen bir güç ile mücadele etmek zorundadır.
Başı büyük belada: Spider-Man: No Way Home
- Yıl: 2021
- Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
- IMDb: 8.5
Spider-Man: No Way Home filminde artık mahallemizin sevimli örümceğinin kim olduğu bilinmektedir. Doctor Strange’den her şeyin eskisi gibi olması için bir büyü yapmasını isteyen Peter, çoklu evrenlerin birbirine girdiği bir sürecin içine düşer.
Marvel filmleri hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladık ve Marvel filmlerinin kronolojik sırası üzerinden anlattıkları hikayelerden bahsettik. Elbette filmleri istediğiniz sırayla izlemekte özgürsünüz ancak hikayenin içinde kaybolmak için bu sıralama en iyisi olarak kabul ediliyor.