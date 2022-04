Marvel filmlerini yalnızca çıktıkları tarihlerde izlediyseniz tam olarak kronolojik sıraya uygun izlememişsiniz demektir. İlk kez izleyecek olanlar için Marvel filmlerini doğru sırayla izlemek son derece önemli. Hikayenin bütünü anlamak için de tekrar doğru sırayla izlemeyi düşünebilirsiniz. Marvel filmleri hangi sırayla izlenir, kronolojik sıralaması nedir gelin yakından bakalım.

Marvel filmleri demek Marvel Sinematik Evreni demektir. Yakın zamanda ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak Disney Plus’ta tüm bu filmleri göreceğiz. Ancak Marvel Sinematik Evreni’nin yanı sıra bir de farklı yapımcılar imzalı Marvel filmleri de var. Her iki alandaki filmleri de doğru bir sırayla izlemek yani hikayenin bütünü için kronolojik sıralamayı takip etmek son derece önemlidir.

Marvel filmleri nasıl izlenir sorusunun yanıtı hem ilk kez Marvel dünyasına girecek olanlar hem de filmleri doğru kronolojik sırayla izlemek isteyenler için son derece önemli. Çıkış yılları farklı olsa bile Marvel filmleri hikaye açısından belirli bir kronoloji izliyorlar ve o şekilde izlediğiniz zaman emin olun çok daha keyifli maraton sunacaklar. Marvel filmleri hangi sırayla izlenir, kronolojik sıralaması nedir gelin yakından bakalım.

Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Kronolojik sıralama:

Yeni bir kahraman doğuyor: Captain America: The First Avenger

Yıl: 2011

Oyuncular: Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving

IMDb: 6.9

Hem Captain America’nın hem de Marvel filmleri izleme sırasının ilk filmi olan Captain America: The First Avenger’da kendi halinde bir asker olan Steve Rogers süper asker serumu alıyor ve dünya, Captain America ile tanışıyor.

Skrulllarla mücadele: Captain Marvel

Yıl: 2019

Oyuncular: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law

IMDb: 6.8

1990’lı yıllarda geçen Captain Marvel filminde, Nick Fury’nin genç zamanlarını ve dünyayı işgal etmeye çalışan Skrull ordusu ile mücadele eden Captain Marvel’ı izliyoruz.

Tony Stark devreye giriyor: Iron Man

Yıl: 2008

Oyuncular: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard

IMDb: 7.9

Iron Man karakterinin ilk filmi olan Iron Man’de Tony Stark mühendislik becerilerini kullanarak kendisini tutsak edenlerin elinden kaçıyor ve dünya Iron Man ile tanışıyor.

Olaylar karışıyor: Iron Man 2

Yıl: 2010

Oyuncular: Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow

IMDb: 7.0

Iron Man 2 filminde kıyafete güç veren paladyumun ölümcül olduğunu öğrenen Tony Stark, SHIELD yardımına başvuruyor ve eski Stark Industries çalışanlarından Ivan Vanko’nun oğlunun kendi teknolojisi ile kendini öldürme çabalarını bertaraf etmeye çalışıyor

MCU filmi değil ama kronolojiye dahil: The Incredible Hulk

Yıl: 2008

Oyuncular: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth

IMDb: 6.7

Bir Marvel Sinematik Evreni filmi olmasa da finalde Tony Stark ile karşılaşmamız nedeniyle Marvel kronolojisinde izlenmesi gereken bir film. The Incredible Hulk filminde, Bruce Banner’ı Hulk’a dönüştüren kazayı ve sonrasında yaşananları izliyoruz.

Tanrı olaya müdahale ediyor: Thor

Yıl: 2011

Oyuncular: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman

IMDb: 7.0

Thor karakterinin ilk filmi olan Thor’da, Şimşek Tanrısı Thor babası Odin tarafından Dünya’ya sürgüne gönderiliyor. Mjolnir’e artık layık olmadığının şokunu atlatmaya çalışırken kardeşi Loki ile ilgili gerçeklerin su yüzüne çıkması, tanrılar dünyasını epey karıştırıyor.

Ekip toplandı: The Avengers

Yıl: 2012

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson

IMDb: 8.1

The Avengers süper kahraman takımının ilk kez bir araya geldiği The Avengers’da Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow ve Haykeye’den oluşan ekibimiz New York’ta başlayan savaşı durdurmak için mücadele veriyorlar.

Malekith ile mücadele: Thor: The Dark World

Yıl: 2013

Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston

IMDb: 6.8

Thor New York’tayken gözü yaşlı bıraktığı Jane ile karşılaşır ve ona bulaşmış bir maddenin onu öldüreceğini öğrenir. Sinsi kardeşi Loki’nin sözüne tekrar inanır ancak kara elf Malekith’in devreye girmesi bütün planları bozacaktır.

Süper kahramanlığa devam: Iron Man 3

Yıl: 2013

Oyuncular: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow

IMDb: 7.2

New York savaşı sonrası zırhını çok daha güçlü hale getirmeyi kafasına koyan Tony Stark, Aldrich Killian adını ve başkanı kaçırdığını öğrendiği zaman Rhodey ile birlikte Iron Man olarak tekrar maceraya atılır. Pepper’a ise bu işleri bırakacağının sözünü verir.

Düşmanını unutma: Captain America: The Winter Soldier

Yıl: 2014

Oyuncular: Chris Evans, Sebastian Stan, Scarlett Johansson

IMDb: 7.8

New York savaşı sonrası SHIELD ile sıkı ilişkiler kuran Captain America, eski düşmanı HYDRA’yı unutmuştur. Ancak onlar, Captain’i unutmamış ve eski dostu Bucky’i yani The Winter Soldier’ı uyandırmışlardır. Bu mücadelede Falcon, Captain’ın yoldaşı olur.

Sıra dışı bir ekip: Guardians of the Galaxy

Yıl: 2014

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Lee Pace

IMDb: 8.1

Sıra dışı süper kahraman ekibi Guardians of the Galaxy’nin ilk filminde; Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot ve Drax’tan oluşan ekibi bir araya getiren olaylar silsilesini izliyoruz.

Epey duygusal: Guardians of the Galaxy 2

Yıl: 2017

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Kurt Russell

IMDb: 7.6

İlk filminde Ronan’ı yenen Guardians of the Galaxy ekibi, ikinci filmde hem bir aile dramı hem de çok daha güçlü bir kötü ile karşılaşırlar. Bu kötü karakter, tüyleri diken diken eden bir hikayeye sahip Star-Lord’un babasıdır.

Ekip yeniden bir arada: Avengers: Age of Ultron

Yıl: 2015

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth

IMDb: 7.3

İlk filminden yıllar sonra Avengers: Age of Ultron filminde bir araya gelen süper kahraman ekibimizin karşısında bu sefer ultronlar vardır. Quicksilver ve Scarlet Witch’in de aralarına katılması ile birlikte Sokovia’nın kurtuluşu için mücadele verirler.

Mini mini süper kahraman: Ant-Man

Yıl: 2015

Oyuncular: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly

IMDb: 7.3

Hank Pym'in evine girip bir şey çalayım derken bula bula Ant-Man kostümünü bulan eski mahkum Scott Lang, Pym’in ilgisini çeker ve kostüme uygun olup olmadığına bakılır. Elbette sonuç başarılıdır ve dünya, Ant-Man karakteri ile tanışmış olur.

Süper savaş: Captain America: Civil War

Yıl: 2016

Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson

IMDb: 7.8

The Avengers işin suyunu çıkarmış ve Birleşmiş Milletler artık bu ekibin uslu durması gerektiğine karar vermiştir. Ekibin alfaları Iron Man ve Captain America bu konuda ayrı fikirlere sahip oldukları için koca koca süper kahramanlar mahalle savaşına başlarlar.

Orijin hikayesi: Black Widow

Yıl: 2021

Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

IMDb: 6.7

Marvel filmlerinin en sevilen karakterlerinden biri olan Black Widow, bu hale gelmeden önce Natasha adında genç bir kızdır. Black Widow filminde, bu genç kızın yaşadığı değişimin tüyler ürperten hikayesini izliyoruz.

Eve dön çocuk: Spider-Man: Homecoming

Yıl: 2017

Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

IMDb: 7.4

Mahallemizin sevimli örümceği, Civil War olaylarından sonra eve döner. Akıl hocası Iron Man ile tartışmalar yaşamasına rağmen Spider-Man olmaya ve suçlularla mücadele etmeye kararlıdır.

Kral eve döndü: Black Panther

Yıl: 2018

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

IMDb: 7.3

Civil War’da babasını kaybettikten sonra T'Challa kralı olmak için Wakanda’ya dönen Black Panther, burada olayların bıraktığından çok daha farklı bir hale geldiğini görünce iktidar mücadelesine soyunur.

Orijin hikayesi: Doctor Strange

Yıl: 2016

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams

IMDb: 7.5

Marvel dünyasının en büyülü karakteri olan Doctor Strange karakterinin orijin hikayesini izlediğimiz Doctor Strange filminde, farklı dünyalara açılan gizemli kapılardan geçiyoruz.

Kıyameti durdurmaya çalışırlar: Thor: Ragnarok

Yıl: 2017

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

IMDb: 7.9

Zaten başında yeterince dert yokmuş gibi Thor, kardeşi Loki ile uğraşmak için Asgard’a geri döner. Ablaları Hela’dan kaçmak için Sakaar’a giden ikili, burada uzun zamandır kayıp olan Hulk ile karşılaşırlar. Bu garip ekip, Ragnarok’u durdurmak için mücadele ederler.

Kuantuma inelim: Ant-Man and the Wasp

Yıl: 2018

Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña

IMDb: 7.0

Civil War sonrası ev hapsinde olan Ant-Man, bu sırada Hope ve Hank ile karşılaşır. Ant-Man ve The Wasp olarak kuantum seviyesinde küçülerek ve Janet’i kurtarmaya çalışırlar.

Evren yok oluşun eşiğinde: Avengers: Infinity War

Yıl: 2018

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

IMDb: 8.5

Evrenin yarısını yok etmeye yeminli karakterimiz Thanos, güç taşlarının peşine düşmüş ve evrenin altını üstüne getirmiştir. Avengers yeniden bir araya gelir ancak işler tam olarak yolunda gitmez.

Yeni bir dönem başlıyor: Avengers: Endgame

Yıl: 2019

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

IMDb: 8.4

İlk filmde işler yolunda gitmeyince Avengers: Endgame filminde ekip yeniden zor da olsa bir araya gelir. Tüm Marvel kahramanlarını bir arada gördüğümüz film, Marvel Sinematik Evreni’ninde yeni bir dönemin kapılarını aralar.

Kötüler beklemiyor: Spider-Man: Far From Home

Yıl: 2019

Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

IMDb: 7.4

Mahallemizin sevimli örümceği eve dönmüş ve yas tutmaktadır. Ancak kötüler beklemez. Çoklu evrenden gelen başka bir süper kahraman olan Mysterio ile buluşan Spider-Man, Stark’ın son teknolojilerini kullanmayı ihmal etmez.

Az bilinen kahramanlardan: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Yıl: 2021

Oyuncular: Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung

IMDb: 7.5

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filminde, pek bilinmeyen bir Marvel kahramanı olan Shang-Chi ile tanışıyoruz ve onun Ten Rings örgütü ile olan mücadelesini izliyoruz.

Ölümsüz ırk: Eternals

Yıl: 2021

Oyuncular: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie

IMDb: 6.4

Eternals filminde, zamanın başlangıcından beri Dünya’da yaşayan ve Dünya’daki insanları kötülüklerden koruyan ölümsüz bir ırk ile tanışıyoruz. Eternals ırkı, gezegenimizin çekirdeğinden gelen bir güç ile mücadele etmek zorundadır.

Başı büyük belada: Spider-Man: No Way Home

Yıl: 2021

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

IMDb: 8.5

Spider-Man: No Way Home filminde artık mahallemizin sevimli örümceğinin kim olduğu bilinmektedir. Doctor Strange’den her şeyin eskisi gibi olması için bir büyü yapmasını isteyen Peter, çoklu evrenlerin birbirine girdiği bir sürecin içine düşer.

Marvel filmleri hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladık ve Marvel filmlerinin kronolojik sırası üzerinden anlattıkları hikayelerden bahsettik. Elbette filmleri istediğiniz sırayla izlemekte özgürsünüz ancak hikayenin içinde kaybolmak için bu sıralama en iyisi olarak kabul ediliyor.