Marvel’ın bugün fragmanını yayınladığı She-Hulk dizisi, içerdiği görsel efektlerin kalitesi nedeniyle sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kaldı.

Marvel, daha önce çalışmalarına başladığını açıkladığı She-Hulk dizisinin ilk fragmanını bugün nihayet yayınladı. Ancak fragmanda Jeniffer Walters’ın She-Hulk’a dönüştüğü sahneler dünyada olduğu kadar ülkemizde de alay konusu oldu.

Yaklaşık 42 yıldır çizgi roman dünyasında olan She-Hulk’ın mini dizisinin fragmanı, fragmanda gördüğümüz görsel efektlerin (CGI) çok yapay ve kalitesiz durması üzerine eleştiri oklarına maruz kaldı. Hatta sosyal medya da She-Hulk’ı Shrek animasyonundaki Prenses Fiona’ya benzetenler bile oldu.

İşte Marvel’ın yeni She-Hulk dizisine gelen eleştiriler;