Jeep, Çok Sevilen Avenger'ın 4 Çeker Versiyonunu Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı!

Jeep, kompakt SUV modeli Avenger'ın 4xe versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Kabul edilebilir bir fiyata satın alınabilecek otomobil hem şehir içi hem de arazide kullanıma uygun olacak şekilde tasarlandı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Gerçek arazi aracı arayan tüketicilerin tercih ettiği markaların başında gelen Jeep'ten Türkiye pazarı için önemli bir hamle geldi. Şirket, çok sevilen crossover modeli Avenger'ın "4xe" isimli versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Adından da anlaşılabileceği üzere 4 tekerden çekiş sistemine sahip olan Avenger 4xe hem şehir içi hem de araziye uygun kullanım arayanların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Jeep Avenger 4xe tüketicilere neler sunuyor? Yeni versiyon ile standart Avenger arasında ne gibi farklar var? Jeep Avenger 4xe'nin Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Jeep Avenger 4xe Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.2L 145 HP, Hibrit Overland, Otomatik 2.294.825 TL

Karşınızda Jeep Avenger 4xe:

Başlıksız-1

Jeep Avenger 4xe'ye dışarıdan baktığınız zaman orijinal Avenger ile herhangi bir farklılık göremiyorsunuz. Bu otomobil, Jeep'in ikonikleşen ızgara tasarımını benimsemeye devam ediyor. Arka aydınlatmalar ve diğer tasarım detayları da orijinal versiyon ile neredeyse tamamen aynı.

Başlıksız-1

Otomobilin iç tasarımında da herhangi bir farklılık göremiyoruz. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile aynı boyuta sahip multimedya ekranı, 4 tekerden çekiş sistemine sahip olan Avenger'da korunuyor. 180 derece kamera ile ambiyans aydınlatma gibi tasarım detayları da 4xe versiyonda mevcut.

Başlıksız-1

Kaput altına indiğimizde ise dikkat çeken özelliklerle karşılaşıyoruz. Jeep Avenger 4xe, 1.2 litrelik benzinli motor içeren bir hibrit ünite geliyor. Ancak bu motor Avenger e-hybrid'den daha güçlü. 145 HP gücündeki hibrit ünite, arazi koşullarını daha rahat karşılamak için hem ön hem arka tekere güç ileten çift elektrik motoru ile destekleniyor.

Başlıksız-1

Son olarak, haberimizin başında bahsettiğimiz 2.294.825 TL'lik fiyatın lansmana özel olduğunu belirtelim. Jeep Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre otomobilin normal satış fiyatı, 2.544.444 TL olarak belirlenmiş durumda.

