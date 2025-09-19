Tümü Webekno
Renault 4 E-Tech’in "Ticari" Versiyonu Tanıtıldı

Renault, elektrikli crossover modeli 4 E-Tech’in ticari versiyonu ile ticari araçlara yeni bir yaklaşım getirdi. Farklı tasarımıyla öne çıkıyor.

Ezgisu Ögenler Yüksel

Renault, elektrikli crossover modeli 4 E-Tech’in ticari versiyonunu tanıttı. Societe adı verilen bu model, panelvan görünümünden uzak, binek otomobil havasıyla dikkat çekiyor.

Renault, 2021’de tanıttığı retro tasarımlı 4 Fourgonnette konseptinin aksine bu kez daha maliyet odaklı bir yol izledi. Ticari versiyon, binek modelle aynı dış görünüme sahip. Arka kapılar ve camlar korunurken klasik panelvanlarda görülen metal panellere yer verilmedi.

Renault 4 E-Tech’in özellikleri

r1

İç bölümde ise arka koltuklar çıkarıldı ve yerlerine özel depolama alanı yerleştirildi. Bu bölüm kaymaz zemin kaplaması ve sabitleme kancaları ile donatıldı. Toplam yükleme hacmi 1.045 litreye ulaşıyor.

r2

Ayrıca zeminin altında 55 litrelik ek bir bölme bulunuyor. Yükleme alanı 1,2 metre uzunluğunda ve araç maksimum 345 kilogram taşıyabiliyor. Societe’nin kaputunun altında ise 148 beygir güç üreten elektrik motoru ve 52 kWh’lik batarya paketi yer alıyor.

r4

WLTP standartlarına göre aracın menzili 409 kilometreye kadar ulaşıyor. 11 kW AC şarj ile batarya yaklaşık 3 saatte, 100 kW DC hızlı şarj ile ise yarım saatte yüzde 80 dolum seviyesine çıkabiliyor. 4 E-Tech Societe ise Societe Reversible (M1) ve Societe Van (N1) olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

r5

Fiyatlar KDV hariç 29.300 eurodan başlıyor. Techno donanım seviyesi ise 30.900 eurodan satışa çıkacak. Bunların yanı sıra enk seçenekleri, tavan barı, kış lastikleri, sürücü destek paketleri ve Harman Kardon ses sistemi gibi ek donanımlar da tercih edilebilecek.Renault, 4 E-Tech Societe ile ticari araç sınıfında farklı bir yaklaşım sunacak.

