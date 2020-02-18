Jeff Bezos'tan İklim Değişikliğine Karşı 10 Milyar Dolar

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla 'Bezos Dünya Fonu' adını verdiği bir yardım fonu kurduğunu ve iklim değişikliğine karşı verilecek mücadele için 10 milyar dolar taahhüt ettiğini duyurdu.

Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar ayırdığını açıkladı. Bezos'un ayırdığı bu kaynak, yeni kurduğu "Bezos Dünya Fonu" aracılığı ile dünyayı tehdit eden iklim değişikliğine karşı yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

Bezos, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirterek, bilim insanlarının, aktivistlerin ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını finanse etmek için Bezos Dünya Fonu adını verdiği bir yardım fonu kurduğunu duyurdu.

Amazon CEO'su, paranın iklim değişikliğinin etkisinden korumaya yardımcı olmak için gerçek bir olasılık sunan her türlü çalışmaya yardım etmek için kullanılacağını söyledi. Amazon'a yakın kaynaklardan biri, fonun özel sektör yatırımlarında kullanılmayacağını ve tamamen hayır kurumlarına verileceğini söyledi. Bezos Dünya Fonu, bu yaz hibe vermeye başlamayı planlıyor ancak başvuruların nasıl yapılacağı veya ne zaman kabul edileceği belli değil.

Jeff Bezos'un kişisel servetinin 130 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle iklim değişikliğine karşı verilecek mücadele için ayırdığı 10 milyar dolar onu çok da etkilemeyecektir.