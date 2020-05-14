E-ticaret sitesi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un dünyanın ilk trilyoneri olmaya hazırlandığı yönündeki iddialar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Halihazırda 143 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Amerikalı girişimci, Amazon’un son dönemde artan hisse değeri ile servetine servet katıyor.

Bilişim ve e-ticaret şirketi Amazon, uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin ve The Washington Post gazetesi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirketin sahibi olan Jeff Bezos, üzerinde oturduğu 143 milyar dolarlık serveti ile gezegenin en zengin insanı konumunda.

Dünyanın dört bir yanını etkileyen ve milyonlarca insanı işinden eden koronavirüs salgınına rağmen cebini doldurmaya devam eden Amerikalı girişimci, Amazon’un pandemi sürecinde satışlarını katlaması sayesinde yıl başından bu yana servetini 25 milyar dolardan fazla artırmayı başardı.

Jeff Bezos'un serveti, yılın başından bu yana 25 milyar dolardan fazla arttı

İşletme danışmanlığı platformu Compareisun, çarşamba günü yayınladığı raporunda, Bezos’un net servetinin 2026 yılına kadar 1 trilyon dolara yükselebileceğini bildirdi. Söz konusu rapor, ‘Jeff Bezos Trillionaire’ ifadesini bir anda trendlere soktu, ancak başarılı girişimcinin dünyanın ilk trilyoneri olmak için daha oldukça uzun bir yol var.

Yukarıda da belirttiğim gibi 56 yaşındaki Bezos, 143 milyar dolarlık ütopik bir servete sahip. Kurucusu olduğu Amazon'da yüzde 11,2'lik bir hissesi bulunan Amerikalı iş insanı, pek çok sektörü vuran pandemi döneminde bile zenginleşmeye devam ediyor.

Amazon'da yüzde 11,2'lik hissesi olan Bezos, 143 milyar dolar servete sahip

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanlar, her zamankinden çok daha fazla online alışveriş yapmaya başladı. Streaming yayın platformlarına olan ilgiden bahsetmiyorum bile. Bildiğiniz gibi Amazon.com ve Amazon Prime, Amerikalı şirketin en güçlü kalelerinden ikisi. Dolayısıyla Amazon’un neden pandeminin kazananlarından biri olduğu çok açık.

Dünyanın en büyük online perakende sitesi olan Amazon, yılın ilk üç ayında tam 75 milyar dolarlık satışa hacmine ulaştığını açıklamıştı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 60 milyar dolar civarındaydı. Olası bir ikinci dalga ve beraberinde gelecek yeni karantina tedbirleri, online alışverişe olan yüksek talebi çok daha farklı bir noktaya taşıyabilir.

Jeff Bezos'un dünyanın ilk trilyoneri olacağı yönündeki haberlere verilen tepkiler

"Ben: Jeff Bezos trilyoner mi oluyor? Bu kötü.

Yine ben: Aynı gün içinde Amazon'dan üçüncü siparişimi veriyorumdur."

"Jeff Bezos, bizler depresyona girerken dünyanın ilk trilyoneri olmak üzere"

"Jeff Bezos, ilk trilyoner olmaya hazırlanırken, ABD'de 33 milyon insan işsizliğe zorlandı ve 27 milyon insan sağlık sigortasından mahrum bırakıldı"

Jeff Bezos 1994 yılında. Onun ilk trilyoner olacak olmasından nefret edebilirsiniz ama o kesinlikle bunun için çalıştı"