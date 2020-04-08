ABD merkezli Forbes dergisi tarafından hazırlanan Küresel Milyarderler Listesi açıkladı. Boşanma davası sırasında eşine 40 milyar dolar tazminat ödeyen Jeff Bezos, buna rağmen dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor.

ABD merkezli Forbes dergisi, belli periyotlarla Küresel Milyarder Listesi’ni açıklamaya devam ediyor. Forbes, koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya ekonomisinin zor zamanlar geçirdiği bu günlerde Küresel Milyarder Listesi’ni bir kez daha güncelledi.

Küresel Milyarderler Listesi’nin üç yıldır zirvesinde yer alan Jeff Bezos, 113 milyar dolar servetle birinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Bezos, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi MacKenzie Bezos’a 38 milyar dolar değerinde Amazon hissesi vererek servetinin önemli bir kısmını kaybetmişti. Ama yıl içinde Amazon hisselerinin yüzde 15 değer kazanması, Bezos’un servetinde bir toplanma sağladı.

Jeff Bezos’un eski eşi olan MacKenzie Bezos, 38 milyar dolarlık boşanma anlaşması nedeniyle ilk kez Forbes’un listesine girmeyi başardı. Amazon hisselerinin yüzde 25’ine sahip olan Bezos, Forbes’un Küresel Milyarderler Listesi’nde 22. sırada yer almayı başardı.

Jeff Bezos’un birinci sırasında yer aldığı Küresel Milyarderler Listesi’nin ikinci sırasında ise Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates yer alıyor. Gates’in serveti geçtiğimiz dönemden bugüne kadar 1.5 milyar dolar artarak 98 milyar dolara ulaştı.

Listede Gates’in ardından üçüncü sırada ise Bernard Arnault bulunuyor. Fransız iş adamı, 76 milyar dolarlık servetiyle Warren Buffett’ı üçüncü sıradaki yerinden etti. Üçüncü sıradaki yerini Arnault’a bırakan Warren Buffett ise 67.5 milyar dolarlık serveti ile dördüncü sırada yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi milyarderleri de etkiledi

Forbes’in açıkladığı listeye göre koronavirüs pandemisi küresel ekonomi ile beraber milyarderleri de etkilemiş görünüyor. Açıklanan listeye göre mart ayının ilk yarısında 226 kişi milyarder statüsünü kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine bakıldığında ise 58 milyarderin artık listede olmadığını görüyoruz.

Toplam 2.095 milyarderin bulunduğu listede 177 yeni milyarder bulunuyor. Listeye yeni giren isimler arasında Zoom’un kurucusu ve CEO’su olan Eric Yuan da bulunuyor. 5.5 milyar dolar servete sahip olan Yuan’ın şirketi virüs salgını nedeniyle evden çalışmanın yaygınlaştığı bugünlerde hisse değerini artırmaya devam ediyor.