IMDb Puanlarına Göre En İyi 10 Joaquin Phoenix Filmi

Joker filmindeki rolüyle Oscar dahil bütün ödülleri süpüren Joaquin Phoenix, aslında sinemaseverler için yabancı bir isim değil. Kendisi, Gladiator ve Her gibi baş yapıtlarda da rol almıştı. Eğer onu Joker ile tanıdıysanız, bu listedeki filmleri izlemenizi tavsiye ederiz.

Sinema ve çizgi roman dünyasındaki en tuhaf karakterlerden birisi olan Joker, onu kuşanan aktörler için tarihe geçme fırsatı veriyor. Kimisi Heath Ledger gibi unutulmazlar arasında girerken, kimisi kötü planlanan bir film yüzünden unutulup gidiyor. 2020'de En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar dahil tüm saygın ödülleri toplayan Joaquin Phoenix, kesinlikle unutulmazlar arasına girdi.

Elbette onun başarısının ardında iyi yazılmış bir hikaye, iyi görüntü ve ses yönetmenliği, iyi müzikleri ve Todd Phillips gibi bir isim var. Ancak Phoenix, çoğu zaman sıradan ve eğlenceli bir düşman olan Joker'i (Ledger hariç), toplumdaki öfkenin sembolü haline getirdi. Filmi neredeyse tek başına taşıdı. Kendisinin benzer başarıları sergilediği pek çok filmi de var, gelin şimdi onlara bakalım.

Joaquin Phoenix’in en yüksek IMDb puanına sahip filmleri:

Joker - 8,6

Gladiator (Gladyatör) - 8,5

Her (Aşk) - 8,0

Walk The Line (Sınırları Aşmak) - 7,8

The Master (Usta) - 7,2

Twolovers (İki Aşık) - 7,0

You Were Never Really Here (Hiçbir Zaman Burada Değildin) - 6,8

To Die For (Sonsuz İhtiras) - 6,8

Inherent Vice (Gizli Kusur) - 6,7

Sings (İşaretler) - 6,7

Sings (İşaretler):

Yıl: 2002

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %74

Oyuncular: Mel Gibson, Rory Culkin, M. Night Shyamalan

Signs (İşaretler) fragmanı:

Eşini kaybetmiş bir din adamı, ailesiyle birlikte yaşadığı çiftlik evinde Mısır yetiştirerek geçimini sağlar. Sonra bir akşam mısır tarlasında esrarengiz bir şekil belirir. Bu şekiller aynı anda dünyanın pek çok yerindeki mısır tarlasında da belirmiştir. Çok geçmeden bunun bir uzaylı istilası olduğunu anlayan aile hayatta kalmaya çalışır. İşaretler, Phoenix'in öne çıkmaya başladığı yıllardan kalan bir korku ve gerilim baş yapıtı.

Inherent Vice (Gizli Kusur)

Yıl: 2014

Tür: Komedi, Suç, Dram

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %74

Oyuncular: Josh Brolin, Owen Wilson

Inherent Vice fragmanı:

Thomas Pynchon’un aynı isimli romanından esinlenilen Inherent Vice filmi Doc Sportello’nun eski karısının birdenbire ortaya çıkmasıyla başlayan olayları anlatıyor. Filmde 60’lı yılların klasik paranoyak komedisini ve drama etkilerini çok net olarak görüyoruz. Filmde Avengers: Infinity War ve Endgame’den Thanos olarak bildiğimiz Josh Brolin de oynuyor.

To Die For (Sonsuz İhtiras)

Yıl: 1995

Tür: Komedi, Suç, Dram

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Nicole Kidman, Matt Dillon

To Die For fragmanı:

Efsane işlere imza atmış yönetmen Gus Van Sant'ın bir başka yapımı olan To Die For’da Nicole Kidman’ın canlandırdığı Suzanne Stone’un bir televizyon sunucusu olma yolunu izliyoruz. Bu uğurda önüne çıkabilecek tüm engelleri bertaraf etmeyi kafasına koyan Suzanne, bu yolda kocasını bile hiçe sayıyor. Altın Küre ödülüne sahip olan filmde Nicole Kidman’ın performansı gerçekten göz alıcı.

You Were Never Really Here (Hiçbir Zaman Burada Değildin)

Yıl: 2017

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Judith Roberts, Ekaterina Samsonov

You Were Never Really Here fragmanı:

Lynne Ramsay’in yazıp yönettiği You Were Never Really Here filminde Joaquin Phoenix, bir savaş gazisini canlandırıyor. Travmatik şeyler yaşayan bu savaş gazisi Joe, şiddetten hiç çekinmiyor ve geçimini sağlamak için kayıp ilanı verilen kızları aramaya koyuluyor. Joe’nun en son aldığı iş, kontrolden çıkıyor ve Joe’nun uyanışı ya da ölümü olabilecek bir gerçek gün yüzüne çıkıyor.

Twolovers

Yıl: 2008

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw

Twolovers fragmanı:

Joaquin Phoenix, Two Lovers filminde ailesinin yanına geri taşınan genç ve depresyonda bir adamı canlandırıyor. Phoenix’in karakteri, filmde yakın bir aile dostunun kızı ile onun hayat sevgisini tekrar alevlendirmeye çalışan komşusunun arasında kalıyor ve olaylar gelişiyor.

The Master (Usta)

Yıl: 2012

Tür: Dram

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

The Master fragmanı:

1950'li yıllara odaklanan The Master filmi, The Cause tarikatının din temelli faaliyetlerinin ABD’de yayılmaya ve gitgide popüler olmaya başlamasını konu alıyor. Başrollerini Philip Seymour Hoffman ve Joaquin Phoenix’in paylaştığı filmin Senaryosu ve yönetmenliği, Kan Dökülecek filmi ile Oscar adaylığı da olan Paul Thomas Anderson'a ait.

Walk The Line (Sınırları Aşmak)

Yıl: 2005

Tür: Biyografi, Dram, Müzikal

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin

Walk The Line fragmanı:

Efsane müzisyen Johnny Cash’in hayatını kronolojik olarak perdeye taşıyan Walk the Line filminde Joaquin Phoenix, Johnny Cash’i canlandırıyor. Cash’in meşhur olduğu dönemde henüz hiç karşılaşılmamış olan siyah kombinli adam modeli ve kendine özgü üslubu ile Amerikan kültürü üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır. Cash, hayatının aşkı June ile birlikte de medyanın büyük ilgisini çekmişti.

Her (Aşk)

Yıl: 2013

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Romantik

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Amy Adams, Scarlett Johansson

Her (Aşk) fragmanı:

Spike Jonze’nin yazıp yönettiği Her filminde Joaquin Phoenix, bilgisayarının yüksek teknolojili işletim sistemine aşık olan bir yazarı canlandırıyor. Filmdeki yüksek teknolojili işletim sistemini ise her ne kadar görünmese de Avengers serisinden ve yakın zamanda büyük sükse yaratan The Marriage Story’den tanıdığımız Scarlett Johansson canlandırıyor.

Gladiator (Gladyatör)

Yıl: 2000

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: Russell Crowe, Connie Nielsen

Gladiator fragmanı:

Gladiator, İmparator Marcus Aureilus’un hükümdarlığını yaptığı Roma İmparatorluğunun bir generali olan Maximus’u konu alıyor. Maximus, imparatorlukta hızla yükselirken babası bir yabancıyı kayırmaktadır. Bu da tahtın varisi Commodus’u rahatsız etmektedir ve Maximus’a ölüm emri verilir. Maximus ailesini kaybeder ancak kendisi hayatta kalır.

Joker

Yıl: 2019

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %68

Oyuncular: Robert De Niro, Zazie Beetz

Joker fragmanı:

Gotham şehrinde yaşayan ve psikolojik sorunları olan komedyen Arthur Fleck, toplum tarafından dışlanır, göz ardı edilir ve kötü muamele görür. Daha sonra karanlık taraflara doğru bir değişim geçirmeye başlayan Fleck, suçlara bulaşmaya başlar. Bu olaylar da onu Alter-egosu Joker ile karşı karşıya bırakır. Joaquin Phoenix, Heath Ledger’dan sonra en çok beğenilen Joker oldu.

Joaquin Phoenix'in bu listenin dışında kalan, aslında pek çok kaliteli filmi de var. Bunun için