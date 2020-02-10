2020 Oscar Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın en dikkat çeken filmlerinden olan Joker’in başrolü Joaquin Phoenix, beklendiği üzere En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Kendisinin ödül konuşması, en az Joker filmi kadar çapıcıydı.

Brad Pitt’in hayatında ilk kez Oscar aldığı, Güney Koreli Parazit filminin tarih yazdığı 2020 Oscarlarını geride bıraktık. Ödül töreninde beklenenin gerçekleştiği anlardan birisi, Joker ile oyunculuk kitaplarına girecek bir başarı sergilereyen Joaquin Phoenix’in ödül alması oldu.

Joaquin Phoenix, Oscar’ı aldı almasına ancak ödüle kavuşan diğer kazananlar gibi sanatsal yönü ağır ya da eğlenceli bir teşekkür konuşması yapmadı. Sarsıntılı bir hayata sahip olan aktör, konuşmasında hem hayatından hem de ödüle uzanmasını sağlayan Joker karakterinden izler taşıyordu.

Phoenix’in ödül töreninde yaptığı mükemmel konuşma:

"Şu anda şükran doluyum. Diğer aday arkadaşlarımdan, ya da bu salondaki herhangi bir kişiden daha yukarıda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz aynı sevgiyi; film sevgisini paylaşıyoruz ve bu ifade şekli, bana olağanüstü bir yaşam sağladı. Onsuz şu anda nerede olurdum bilemiyorum."

"Ama bana ve bu sektördeki birçok kişiye bahşettiği en büyük lütuf, sesimizi, sessizler için kullanma olanağı oldu. Hepimizin kolektif olarak karşı karşıya olduğu rahatsız edici bazı meseleleri düşündüm."

"Zaman zaman, farklı davaların savunuculuğunu yapıyor ya da yapmak zorunda hissediyoruz. Ben ortak bir payda görüyorum. Cinsiyet eşitliği, ırkçılık, eşcinsel hakları, yerli halkların hakları ya da hayvan hakları olsun adaletsizliğe karşı savaştan bahsediyoruz."

"Bir ülkenin, bir halkın, bir ırkın, bir cinsin, bir türün diğeri üzerinde, yaptırıma maruz kalmaksızın tahakküm kurma, onu kullanma ve kontrol altına alma hakkına karşı mücadeleden söz ediyoruz. Doğal dünyadan çok koptuğumuzu düşünüyorum. Birçoğumuz ben merkezci bir dünya görüşüne sahip olma suçunu işliyoruz, evrenin merkezinde olduğumuza inanıyoruz."

"Tabiata gidip kaynaklarını yağmalıyoruz. Feryatlarını duymamak imkansızken, kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz. Sonra yavrusu için ürettiği sütünü alıp kahvelerimize, mısır gevreklerimize koyuyoruz."

"Kişisel değişim fikrinden korkuyoruz. Çünkü bunun için bir şeyleri feda etmemiz, bir şeyler vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama insanlar, en iyi hallerindeyken, o kadar yaratıcı ve hünerli ki, hisleri olan tüm varlıklar ve çevrenin faydasına olacak değişim sistemlerini bulup yaşama geçirebiliriz."

"Hayatım boyunca alçağın biriydim. Bencildim. Zaman zaman zalim, çalışılması zor biri oldum. Ama bugün bu salonda olan birçok kişi bana ikinci bir şans verdiği için müteşekkirim."

"Birbirimizi desteklediğimizde en iyi halimize ulaşıyoruz. Geçmiş hatalarımız nedeniyle birbirimizi sildiğimiz değil, birbirimize büyümek için yardım ettiğimiz zamanlardan bahsediyorum. Birbirimizi eğitip, kurtardığımız zamanlardan. 17 yaşındayken kardeşim [River] şu şarkı sözlerini yazmıştı: 'Sevgiyle yardıma koş, huzur peşinden gelecek."

Phoenix'in kardeşi River, 1993 yılında, henüz 23 yaşındayken aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Joaquin Phoenix, o gece olanlara şahit olmuş ve abisini kurtarmak için ambulans çağırmıştı. Ayrıca Phoenix ailesi, çocukları oyunculuk kariyerinde yükselişe geçmeden önce ABD'de göçmen olarak yaşayan bir aileydi.