Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda gerçekleşen “Küresel COVID-19 Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa” zirvesinde konuşan Joe Biden, yeni açıklamalarda bulundu. Biden, ülkesinin 500 milyon doz aşı bağışında daha bulunacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin şimdiye kadar 100’den fazla ülkeye 160 milyon doz aşı bağışında bulunduğunu açıkladı.

Biden ayrıca, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha yeni tip COVID-19 aşısı bağışlayacaklarının da haberini verdi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda 'COVID-19' zirvesi:

New York’ta gerçekleşmekte olan Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları bünyesinde, Biden’ın liderlik yaptığı “Küresel COVID-19 Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa” adıyla çevrimiçi zirve gerçekleştirildi.

Zirvede yaptığı konuşmada Biden; dün BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmayı kastederek “COVID-19’u yenmek için birlikte çalışmamızdan ve gelecek pandemilere hazırlıklı olmaktan daha acil bir şey yok.” dedi.

Biden; yönetimin oksijen krizi, aşı üretimini arttırma ve aşı bağışlama konularında sağlam adımlarla ilerlediğini belirtirken, COVID-19 sebebiyle ABD’de 670 binden fazla, dünya genelinde ise 4 buçuk milyondan daha fazla can kaybı yaşandığının da altını çizdi.

AB ve ABD arasında yeni bir ortaklık:

Başkan Biden, “ABD, düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlamak üzere 500 milyon doz daha Pfizer aşısı satın alacak. Bu dozlar, gelecek yıl bu zamanla kadar ülkelere gönderilmiş olacak” dedi ve ülkesinin şu ana kadar 100’den fazla ülkeye 160 milyon doz aşı bağışında bulunduğuna da dikkat çekti.

Daha yakın çalışabilmek adına Avrupa Birliği ve ABD’nin yeni bir ortaklığa imza attığını müjdeleyen Biden, yaptığı açıklamada “Tüm dünyayı belli prensipler etrafında toplamalıyız. Aşıları satmamalı, bağışlamalıyız ve bu bağışlarda siyasi bir amaç olmamalı” ifadelerine yer verdi.

Biden, bunlara ek olarak Güney Afrika’da da 500 milyon dozdan fazla Johnson and Johnson COVID-19 aşısı üretileceğini, bu üretilen aşıların Afrika ülkelerine dağıtılacağını ve ABD’nin, aşılama çalışmaları için 370 milyon dolar bağışlama sözü verdiğini kaydetti.