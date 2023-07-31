Coinbase CEO'su Brian Armstrong, SEC ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. CEO'ya göre SEC, kendilerinden kanunsuz taleplerde bulundu. SEC, bu skandalı net bir şekilde yalanlayamadı...

ABD hükümeti, bir süredir kripto para piyasalarına kafayı takmış durumda. Öyle ki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir süre önce dev kripto para borsaları Coinbase ile Binance'e dava açtı. Aslına bakacak olursak bu davaların altında çok da ciddi bir şey yoktu. ABD yönetimi, önümüzdeki yıl gerçekleşecek Bitcoin'i halvingi öncesinde piyasayı köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yapıyordu.

Şimdiyse Coinbase'in CEO'sundan, SEC ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Financial Times'a konuşan Brian Armstrong, SEC'in kendilerine yönelik skandal bir talebini ifşa etti. Coinbase CEO'sunun yaptığı açıklamalar, ABD'nin ne yapmak istediğini gözler önüne seriyordu.

Tüm altcoinlerin delist edilmesi istenmiş!

Coinbase CEO'su Brian Armstrong tarafından yapılan açıklamaya göre SEC yetkilileri, davayı açmadan önce şirkete ulaştı ve Bitcoin haricindeki tüm kripto varlıkların delist edilmesini istedi. CEO, bu talep için yasal bir dayanak bulunamadığını, bundan dolayı da talebi reddettiklerini söylüyor. SEC, istediğini alamayınca Coinbase'e dava açıyor ve işler bu noktaya geliyor...

SEC'in "Neden?" sorusuna verdiği cevap: Açıklamak zorunda değiliz

Olayın skandal boyutu ise Coinbase'in yasal dayanak istemesi üzerine aldığı cevap. Armstrong, neden Bitcoin haricindeki tüm varlıkları delist edeceklerini, bunun nasıl bir yasal dayanağı olduğunu sorduğunda SEC, "Açıklama yapmayacağız" şeklinde bir cevap vermiş. Yani SEC, "canı öyle istediği için" Coinbase'ten bir talepte bulundu, bu talep reddedilince de dava kozunu oynadı. En azından Coinbase CEO'suna göre durum böyle.

SEC, Coinbase CEO'sunun iddiasını garip bir şekilde yalanladı!

Financial Times, Coinbase CEO'su ile yaptığı röportajdan sonra bir SEC sözcüsüne ulaştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar, özrü kabahatinden büyük dediklerindendi. SEC, söz konusu iddiaları şu sözlerle yalanladı:

Bir soruşturma sırasında, personel menkul kıymetler yasaları kapsamında broker için hangi davranışların soru işaretleri yaratabileceği konusunda kendi görüşünü paylaşabilir.

Gelelim en büyük skandala: SEC'in talebi, Başkan Gary Gensler'in düşünceleri ile örtüşüyor!

SEC'in tartışmalı başkanı Gary Gensler, şubat ayında verdiği bir röportajda Bitcoin haricindeki tüm kripto varlıkların "menkul kıymet" olduğunu düşündüğünü söylemişti. Bu düşünce, şu günlerde SEC'in kendi görüşünü yansıtmaya başlamış gibi görünüyor. Demokrasi ile övünen ABD için bu yozlaşma durumu hiç de iç açıcı değil. Peki neden?

Geçmişte, SEC Başkanı için kullandığımız "tartışmalı" ifadesinin altını dolduracak bazı gelişmeler yaşandı. İddialara göre Gensler, Binance ve Coinbase'e dava açmadan saatler önce tam 2.5 milyon dolarlık Bitcoin için short pozisyonu açmıştı. Yani Bitcoin'in düşeceğini tahmin etmişti (!). Sadece bu da değil. Gensler'in zamanında Binance'te danışman olmak için iş başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Gensler, geçtiğimiz yıllarda yapacağı bir konuşmanın bir kopyasını, şimdilerde düşman olduğu Binance CEO'su hangpeng Zhao'ya göndermişti.

Gary Gensler ile ilgili ortaya çıkan skandallar için:

SEC'in Ripple'a karşı olan davayı da kaybettiğini hatırlatalım: