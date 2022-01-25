ABD Başkanı Joe Biden, kendisine soru soran bir muhabire küfretti. O an mikrofonun kapalı olduğunu düşünen Biden, olayla ilgili şaşkınlığını gizleyemedi. Bu ağır küfür, ABD'nin gündemine oturdu.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Fox News muhabiri Peter Doocy'nin sorduğu bir soru üzerine küfretti. Mikrofonu açık kaldığı için herkes tarafından duyulan küfürlü ifadeler, ABD'nin gündemine oturdu. Gelin bu dikkat çeken olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

Fox News muhabiri Peter Doocy'nin Joe Biden'a yönelttiği soru "Artan enflasyon ara seçimleri etkiler mi?" şeklindeydi. “Bu harika bir fırsat.” dedikten sonra mikrofonun kapalı olduğunu düşünen Biden, Doocy için "Ne aptal bir o***pu çocuğu" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayın gündem olmasıyla konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fox News muhabiri, Joe Biden'ın kendisini aradığını ve özür dilediğini söyledi. Muhabire göre ABD Başkanı Biden, bunun kişisel bir şey olmadığını söylemiş.

Şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı

Bir gazeteciye küfreden Joe Biden, o anlarda kendi şaşkınlığını da gizleyemedi. Küfrettikten sonra önce mikrofona ardından da görevlilere bakış atan Biden, komik bir duruma düştü. ABD basını, bunun bir ilk olmadığını, Biden'ın özellikle de "Ne aptalca" ifadesini sıklıkla kullandığını ileri sürdü.

Joe Biden'ın küfürlü konuşmasına tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada organize olan Biden karşıtları ile bunun doğru olmadığını düşünen diğer kullanıcılar, Joe Biden'ın görevden alınması gerektiğini söylediler.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:

Joe Biden'ı hemen görevden alın.

Joe Biden tam bir felaket.

Trump döneminde yaşanacağı söylenen her şey Joe Biden döneminde yaşanıyor.

Bu olayla ilgili tek eleştirim, bunu daha önce yapmamış oluşu.

Tüm zamanların en büyük potu.

Joe Biden'ın muhabire küfrettiği o anlar