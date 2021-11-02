Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında yaptığı bir konuşma nedeni ile Biden'la dalga geçti.

Twitter’da paylaştıklarıyla ve diğer paylaşımlara verdiği cevaplarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Elon Musk’ın bu seferki hedef tahtasında Amerika Birleşik Devletleri’nin 2021’in başında göreve gelen Başkanı Joe Biden’ın bir konuşması vardı.

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Mayıs’ta yaptığı bir konuşmada kendisinin vampir olup olmadığını sorgulamanıza neden olacak bir hata yapıyor. Biden, ABD’nin büyük sendikalarından birisi olan United Automobile Workers’a yaptığı teşekkür konuşmasında “Burada duruyorum çünkü yaklaşık 180 yıl önce ilk kez Senato’ya seçildiğimde beni seçen UAW idi.” ifadelerini kullandı.

Joe Biden'ın konuşması:

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Musk, Biden’ın mayıs ayındaki konuşmasıyla dalga geçti:

Aylar sonra bu konuşmanın videosu, Musk tarafından bir daha gündeme getirildi. Kendisi, videoyu arada bir açıp açıp kahkaha atıyor olacak ki videoya yeniden döndü ve “Gerçekten bunun deepfake olup olmadığını anlayamıyorum.” dedi. Sonra da “200 yaşındaki biri için bile iyi gözüküyor!” ve “Sınırlı diyalog ağacına sahip bir NPC* gibi konuşuyor.” diyerek Biden’la dalga geçti. Biden’ın konuşması, aynı hatayla birlikte Beyaz Saray’ın yazılı konuşma kayıtlarına da işlendi. Ya da belki de Joe Biden, konuşması sırasında mimik oynatmadan espri yapmayı denedi..

Öte yandan videonun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte videoyu gören birçok kişi, 180 yıl yerine farklı bir noktaya odaklandı. Biden, 1973 yılında (48 yıl önce) ilk kez Senato’ya seçilişini “Beni seçen UAW idi.” sözleriyle anlattı ve bir sendika sayesinde seçildiğini söyledi. Kendisi, konuşmasının devamında da sendikaya teşekkür etti. Birçok kişiyse bunu bir yolsuzluk itirafı olarak değerlendirdi.

*NPC, video oyunlarda, oyuncular tarafından kontrol edilemeyen, sözleri ve hareketleri önceden kodlanmış karakterlerdir.