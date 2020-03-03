Başrolünü İngiliz aktör Robert Pattinson’ın üstlendiği yeni Batman üçlemesinde Joaquin Phoenix’in canlandırdığından farklı bir Joker tiplemesi izleyeceğiz. Bugün ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Johnny Depp, Suçun Palyaço Prensi için en önemli adaylardan biri konumunda.

Hollywood’un en sevilen aktörlerinden Johnny Depp’in ismi, kariyeri boyunca zaman zaman Joker karakteri ile yan yana geldi. Hatta, Heath Ledger'ın Christopher Nolan imzalı Kara Şövalye filminde Palyaço Suç Prensi olarak ilan edilmesinden önce Depp’in ve Adrian Brody’nin isimleri geçiyordu.

Sinema dünyasının güvenilir haber kaynaklarından WGTC, Warner Bros.’un yeni Joker karakteri için düşündüğü adaylardan birinin Depp olduğunu yazdı. Bildiğiniz üzere şu an güncel olarak Joker karakterini Joaquin Phoenix canlandırıyor ancak söz konusu tipleme, diğer DC filmlerinden tamamen bağımsız. Hatta çizgi romanları dahi tamamıyla takip etmiyor.

Joaquin Phoenix, Joker filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı

Zaten DC’nin Marvel gibi ortak bir anlatı evreni yaratma gibi bir çabası da yok. Her filmin kendine ait bir hikayesi olması gerektiğini düşünen stüdyo, Matt Reeves’ın yazıp yöneteceği yeni Batman triosunda bambaşka bir Joker karakterini karşımıza çıkarmayı planlıyor ancak bunun için en erken tarihin 2024 olduğu ifade ediliyor.

Yeni Batman üçlemesinin Joker'i Johnny Depp mi olacak?

Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Depp, müthiş bir imaj kaybına uğramıştı. Çok zor günlerden geçen ve alkol bağımlılığı için rehabilitasyona giren ünlü oyuncu, tam 3 yıl sonra yayınlanan bir ses kaydı ile aklanmıştı. Depp’in Joker karakteri ile anılması, başarılı aktör için sıkıntılı günlerin geride kaldığına yönelik güçlü bir işaret olarak algılanabilir.

Depp’in, geçmişte Karayip Korsanları serisinde canlandırdığı Jack Sparrow ve Fantastik Canavarlar filmlerinde hayat verdiği Gellert Grindelwald karakterleri göz önüne alındığında, Joker ile harika bir uyum sağlaması içten bile değil. Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in oturacağı Robert Pattinson’lı The Batman, 25 Haziran 2021'de vizyona girecek.