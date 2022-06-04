Hollywood aktörü Johnny Depp'in OpenSea'deki NFT “Never Fear Truth” koleksiyonu, eski karısı Amber Heard'a karşı açtığı davayı kazandığını açıklamasının ardından değer kazandı.

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki medyayı kasıp kavuran dava, kamuoyunda birçok tartışma dalgasına neden oldu. 2016'da Heard, Los Angeles mahkemesinde boşanma davası açtı ve Johnny Depp'i tacizle suçladı.

Bundan sonra oyuncu, Heard'ın tüm ifadelerini reddederek eski karısına iftira nedeniyle 50 milyon dolarlık dava açtı. Uzun süredir süren dava skandalının Hollywood yıldızı Johnny Depp’in kariyerini bitireceği düşünülüyordu, ancak kendisi davayı kazandı.

Davanın ardından NFT koleksiyonunun değeri artış gösterdi

6 hafta süren davadan sonra mahkeme, nihai zaferin Johnny'ye ait olduğu bir karar verdi. 679'unda Johnny Depp'in yer aldığı 3.850 NFT Never Fear Truth koleksiyonu şu anda 0,52 ETH (944 dolara eşdeğer) taban fiyattan işlem görüyor.

Johnny Depp, Ocak 2022'nin sonunda OpenSea'de NFT topluluğuna ve sanat meraklılarına sıcak bir karşılama olması için NFT fiyatlarını 0,70 ETH'den satmaya başlatmıştı. "Never Fear Truth", Johnny'nin kendisi tarafından yaratılan arkadaşları ve kurgusal kahramanları temsil eder.

Her NFT, sahibinin üretim ve teslimat maliyetleri için bir kez kullanabileceği yüksek çözünürlüklü bir fiziksel sürümle birlikte gelir. NFT'lerin satışından elde edilen gelirin %25'i hayır kurumlarına bağışlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.