Bir gişe kilometre taşına yaklaşan Joker, mütevazi bütçesiyle çok büyük şeyler başardı. Film, cuma günkü hasılatıyla 1 milyar dolar barajını aşmış görülüyor.

Uzun süredir beklenen, fragmanı yayınlandığından beri büyük ses getiren Joker, gişede bir kilometre taşının kapısına dayandı. Variety'e göre, filmin cuma günkü rakamları çıkınca 1 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşılması bekleniyor. Bu; 62.5 milyon dolarlık, oldukça mütevazı bir bütçeyle hazırlanmış olan bir film için devasa ve kesinlikle beklenmemiş bir başarı. Yaptığı büyük dönüşle birlikte Joker, aynı zamanda sinema tarihinin en kazançlı filmleri arasına girmiş olacak. 18 yaş sınırlaması getirilen film, 1 milyar dolar barajını aşmış ilk "R rated" film olmakla birlikte gişe başarısı açısından en büyük 44. film ünvanını da kazanacak.

Filmin bu ticari başarısı öngörülmediğinden dolayı Warner Bros., beklenen başarıya ulaşmaması riskini azaltmak için dış yatırımcılar aradı. Ayrıca söylenene göre Warner Bros., filmin yönetmeni Todd Phillips ve başrol Joaquin Phoenix'e filmin başarısının ardından fazladan ücret ödedi.

DC'nin yeni projeleri yolda

DC'nin bu süreçte çıkışı beklenen çok sayıda çizgi roman filmi var. Bunlardan bazıları Birds of Prey (Şubat 2020), Wonder Woman 1984 (Haziran 2020), The Batman (Haziran 2021), The Suicide Squad (Ağustos 2021), Black Adam (Aralık 2021) ve Aquaman 2 (Aralık 2022) olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmler de Joker kadar ses getirir mi şimdilik bilemiyoruz. Ancak bu filmlerin de büyükçe kitleler tarafından heycanla beklendiği bir sır değil.

Gişede Marvel ile büyük bir savaş veren DC, daha önce de 1 milyar dolarlık hasılat barajını geçmiş filmler çıkardı. 1.148 milyar dolarla Aquaman, 1.081 milyar dolarla The Dark Knight Rises ve son olarak 1.004 milyar dolarlık hasılatla kaydedilen The Dark Knight'ın ardından Joker'in nereye ulaşacağını hep birlikte göreceğiz.