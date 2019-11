Başrolünde Joaquin Phoenix'i izlediğimiz Joker filminin imza sahnelerinden biri de, ünlü karakterin merdivenlerde yaptığı danstı. Bu unutulmaz anlara, film vizyona girmeden evvel evinin penceresinden şahit olma şansını yakalayan bir kişi, çektiği video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğunda oturduğu çizgi roman uyarlaması Joker, geçtiğimiz ekim ayında izleyicilerle buluşmuştu. DC Sinematik Evreni’nden bağımsız olan film, bizleri ikonik karakterin kökenine doğru etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Arthur Fleck (Joker) karakterinde Joaquin Phoenix'i izlediğimiz R-Rated (18+) türündeki yapım, 55 milyon dolarlık mütevazi bütçesine karşın, uluslarlarası gişede tam 994 milyon dolar gelir elde etti.

Sinema tarihinin en karlı çizgi roman uyarlaması olarak kayıtlara geçen Joker, bu tarihi başarıya Çin’de vizyona girmeden ulaştı. Filmde unutulmaz pek çok sahne bulunuyor. Henüz Joker’i izlememiş olan okuyucularımız için derine inmeyeceğim; ancak haberimize konu olan sahne zaten filme dair yayınlanan fragmanlarda yer alıyor. O yüzden rahat olabilirsiniz.

Bir kişi, Arthur Fleck’in kırmızı takım elbisesi ile merdivenlerin başında yaptığı ikonik dansı, film vizyona girmeden çok önce kayda almış. Hemen aşağıda gördüğünüz video, grenli olması nedeniyle oldukça bulanık. Buna rağmen söz konusu sahnenin Joker’e ait olduğuna dair en ufak bir şüphe yok.

Phoenix'in karaktere girmeden saniyeler önceki hallerini gösteren video, ünlü aktörün merdivenlerden aşağı inmeye başlamasıyla birlikte sona eriyor. Elbette, Joker’i henüz seyretmemiş insanlar dahi artık bu sahneyi biliyor. Zira, yukarıda da belirttiğimiz gibi filmin çoğu tanıtımında zaten bu sahne kullanıldı.

Filmin muazzam başarısı, New York, Bronx’ta yer alan merdivenlere müthiş bir popülarite kattı. Her gün yüzlerce Joker hayranı, bu merdivenlere akın ederek fotoğraf çekiyor. Tabii, bundan mahalle sakinleri pek de memnun olmasa gerek. Bu arada, Joker hala vizyondan kalkmış değil; ancak acele etmenizde fayda var zira yerini başka filmlere bırakması an meselesi.

Joker filmi fragmanı