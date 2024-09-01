Joker: Folie a Deux Filminden Yeni Bir Tanıtım Videosu Geldi

Büyük merakla beklenen Joker: Folie a Deux filminden yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı.

2019 yılında vizyona giren Joker filmi büyük ses getirmişti. Todd Philips imzalı filmin başrolünde ise Joaquin Phoenix yer alıyordu. DC evreninde Batman'in en büyük düşmanı olarak tanıdığımız Joker'e odaklanılan yapımın devam filminde, Phoenix ile birlikte Lady Gaga da rol yalacak.

4 Ekim'de vizyona girecek olan filmden yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. Yeni tanıtımda öne çıkan nokta, Arthur Fleck'in Joker karakterini kabullenmesi ve Lady Gaga'nın canlandırdığı karakterin de adım adım Harley Quinn'e dönüşmesi oldu.

İşte yeni kısa fragman

Yeni fragmanda da gördüğümüz üzere filmin merkezinde Joker ve Harley Quinn yer alacak. Her ne kadar karakter ilk olarak Batman çizgi romanlarında yer alsa da filmde herhangi bir süper kahraman görmeyeceğimiz neredeyse kesin. Joker filmleri, ana DC evreninden bağımsız bir evrende geçiyor. Bu yüzden o serilerdeki ana olay akışı ile bağlantılı değil.

2019'da vizyona giren ilk film, gişede 1 milyar dolar hasılatı geçmeyi başarmış ve büyük ilgi görmüştü. Bireysel filmler açısından baktığımızda Joker, Superman ve Wonder Woman gibi popüler karakterleri de geride bırakmayı başarmıştı.

Joker: Folie a Deux, ülkemizde "Joker: İkili Delilik" adıyla vizyona girecek. Aslında bu isim, birbirleriyle yakın olan iki kişinin aynı psikolojik rahatsızlıkları göstermesine verilen bir isim. Filmin teması da muhtemelen bu olacak.