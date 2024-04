2019 yılında çıkan ve büyük sükse yaratan Joker filminin devam yapımı Joker: Folie à Deux fragmanı pek çok önemli ipucuyla dolu.

DC Comics'in net şekilde en ikonik kötü karakteri olan Joker, Todd Philips'in çektiği Joker filmiyle beraber oldukça karanlık ve gerçekçi bir şekilde ele alınmış, Gotham'ı bir de Joker'in (ve muhtemelen takipçilerinin) gözünden anlatmıştı. Devam filmi Joker: Folie à Deux'nun yeni fragmanı yayımlandı. Fragman pek çok ince detaylarla dolu...

Öncelikle fragmanı yeniden izleyelim:

Yapımın bir müzikal olduğu gizlenmiş

İlk olarak göze çarpan nokta bu yapımın bir müzikal olduğuna dair çok fazla işaret olmaması. Son yıllarda Hollywood, müzikal türündeki yapımları erken pazarlama aşamalarında bir müzikal olarak lanse etmiyor. Joker filmiyle ilgili detayları takip etmiş olanlar elbette yapımın müzikal olacağını biliyor ancak bunu fragmandan anlamak neredeyse imkansız.

İlk filmdeki Murray Franklin (Robert De Niro) Show'a gönderme var

Fragmanda gördüğümüz sahnelerden biri, Arthur Fleck'in artık Joker'a dönüşümünün cinayetle tamamlandığı Murray Franklin Show stüdyosuna ait. Fragmandaki sahnede, Joker ve Harley Quinn stüdyoda dans ederken alkış uyarı ışıkları yanıyor.

Dans sahneleri Broadway'den

Joker: Folie à Deux, eski Hollywood film müzikallerinde ve Broadway'de görülen tarzda setler barındırıyor. Bazı sahnelerde Arthur Fleck ve Harley Quinn, boyanmış sahnelerin önünde dans ederken göze çarpıyor. Bu setlerden biri de Michael Curtiz'in meşhur "White Christmas" filmine gönderme yapıyor.

Singing In the Rain

Arkham olduğunu düşündüğümüz bir yerde dört gardiyanla yürüyen Arthur Fleck, yağmurda yüzünü göğe çeviriyor. Bu esnada biz de sahneyi yukarıdan görüyoruz ve dört farklı şemsiye açıldığı göze çarpıyor. Bu sahne de 1952 tarihli Gene Kelly klasiği "Singin' in the Rain"e gönderme.

Dünyanın ihtiyacı olan şey bu

Harley ile Joker'i bir arada gördüğümüz ve beraber dans etmeye ve makyaj yapmaya başladıkları kısımda çalan şarkı "What the World Needs Now is Love/Şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey sevgi(aşk)" adlı parça.

Harley Quinn'in hikâyesi değiştirilmiş

Görece yeni bir karakter olan Harley Quinn aslında Arkham'daki psikologlardan biriydi. Burada ise kendisini hastalardan biri olarak görüyoruz. Ayrıca fragmanda ilk gördüğümüz andan itibaren Harley, Arthur Fleck'e hayran. Hatta öyle ki Fleck'in ilk filmdeki hareketlerini bu defa Quinn'den görüyoruz.

Joker, Joker'den kaçıyor

İlk filmde peşindeki saldırganlardan kaçtığı caddelerde Arthur'u bu defa Joker kıyafetli ve makyajlı birinden kaçarken görüyoruz. İlk filmden sonra Philips, Arthur Fleck'in Joker olmadığını ama Joker'in ilhamı olabileceğini söylemişti. Belki de bu kaçtığı kişi gerçek joker bile olabilir.

Joker: Folie à Deux 4 Ekim 2024'te vizyona girecek.