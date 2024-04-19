Düzenli olarak Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş konsept oyun videoları yayımlayan TeaserPlay isimli YouTuber, şimdi de 2019’da çıkan Joker filmini açık dünya bir oyun gibi hayal etti. Ekibin YouTube üzerinden paylaştığı bu konsept video, çok gerçekçi olmasıyla izleyenleri hayran bıraktı.

Epic Games’in geliştirdiği oyun motoru Unreal Engine 5, son dönemde ultra gerçekçi oyun konseptlerinin sayısının artmasını sağladı. TeaserPlay isimli YouTube kanalı da bu tarz videolarıyla biliniyor. Ekip, filmlerden dizilere kadar birçok farklı türden yapımları alıp konsept oyunlara dönüştürüyor ve kanalından yayımlıyordu.

Bunlara bir yenisi daha eklendi. TeaserPlay ekibi, 2019’da çıkış yapan Joaquin Phoenix başrollü Joker filmini Unreal Engine 5 kullanarak açık dünya bir oyun gibi hayal etti. Konsept oyunu içeren video, büyük beğeni aldı.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Joker oyunu böyle gözüküyor:

1 dakikalık videoyu izlediğimizde ilk olarak grafiklerin ultra gerçekçi olması gözümüze çarpıyor. Ekip, filmin kasvetli karanlık havasını çok iyi yansıtmış. Yüksek kalitede görüntüler, filmden tanıdığımız sahneler ve dahasını görebiliyoruz. Hatta Joker’in merdivende dans ettiği ikonik sahneyi bile taşımışlar.

Bu video tamamen Unreal Engine 5 kullanarak tamamen eğlence amaçlı yaratıldı. Ekibin böyle bir oyunu çıkarma planı yok. Ancak bu tarz açık dünya bir Joker oyunu geliştirilseydi gayet güzel sonuçlar ortaya çıkardı dememiz yanlış olmaz.

TeaserPlay’in kanalına buradan ulaşabilirsiniz. Ekip daha önce Shrek’ten tutun Kung-Fu Panda’ya, Superman’den Jurassic Park’a kadar birçok yapımı UE5 ile oyuna çevirdiği videoları paylaşmıştı. Bazı videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Shrek temalı konsept oyun

Kung-fu Panda UE5 ile geliştirilen bir oyun olsaydı nasıl olurdu?

Superman temalı konsept oyun ise şu şekilde:

FPS türünde Jurassic Park?