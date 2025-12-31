OpenAI ve Jony Ive'ın Geliştirdiği Yapay Zekâ Cihazı Bir Kalem Olabilir!

OpenAI ve Jony Ive'ın geliştirdiği yapay zekâ cihazı hakkında bilgiler geldi. İddiaya göre cihaz bir kalem olabilir.

Dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketi OpenAI ile Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive, geçtiğimiz aylarda yapılan bir duyuruyla ortaklık kurduklarını ve “io” ismi altında “devrim yaratacak” bir yapay zekâ ürünü çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı. Bu ürün hakkında şimdiye kadar bazı söylentiler olsa da hâlâ net bir bilgi yoktu.

Şimdi ise güvenilir bilgiler paylaşmasıyla tanınan Smart Pikachu isimli sızıntı kaynağı, Jony Ive ve OpenAI ortaklığında geliştirilen yapay zekâ cihazı hakkında bilgiler paylaştı. Eğer iddia doğruysa şirket, daha önce hiç görmediğimi bir ürünle karşımıza çıkabilir.

Kalem benzeri bir ürün düşünülüyor

İddiada ilk olarak OpenAI ve Jony Ive’ın donanım projesinin üretim tarafından bahsedilmiş. Buna göre proje, büyük olasılıkla iPhone ve son Pixel telefonların üretimini yapan Foxconn tarafından üretilebilecek. Şirketin cihazın üretimi için Çin’i istemediği ve Vietnam’a öncelik verdiği de belirtilmiş.

Öte yandan ürünük kendisi hakkında da bilgiler var. İddiaya göre cihaz, şirket için “Gumdrop” kod adıyla anılıyor. OpenAI ve Jony Ive’ın 3 projeyi değerlendirmeye aldığı da aktarılmış. Bunlardan biri kalem benzeri bir cihaz, diğeri ise taşınabilir bir ses cihazı. Üçüncünün ne olduğu bilinmiyor.

Maalesef cihaz hakkında başka bir detay yok. Ancak tahminde bulunabilir. Kalemin, el yazısı ve yaratıcılık odaklı bir ürün olduğunu görebiliriz. Dijital not alma işlemlerinde kullanılabilir, yazılanları direkt ChatGPT’ye aktarıp onunla entegre çalışabilir. Bir ses cihazı ise eşleştirilmiş bir akıllı telefon aracılığıyla ChatGPT ile iki yönlü iletişim sağlayabilir. Kalem benzeri bir tasarım, daha önce hiç görülmemiş bir yapay zekâ ürünü olacağı için gerçekten merak uyandırıcı.

Jony Ive ve OpenAI’ın yapay zekâ cihazının 2027’de çıkması bekleniyor. Humane AI Pin, Rabbit R1 gibi şimdiye kadar çıkan çoğu yapay zekâ cihazı beklenen etkiyi yaratamamış ve sınıfta kalmıştı. Bu yüzden Jony Ive ve OpenAI’ın ürününün nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyoruz.