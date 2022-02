Korku türüne yeni bir soluk getiren sevilen yönetmen Jordan Peele'in yeni filmi 'Nope'dan ilk fragman yayımlandı. Film, 22 Temmuz'da sinemalarda.

Son yıllarda yönetmenliğini yaptığı Get Out (Kapan), Us (Biz) ve Candyman (Şeker Adam'ın Laneti) filmleriyle psikolojik korku ve gerilim filmlerine yeni bir soluk getiren sevilen yönetmen Jordan Peele’in yeni filmi NOPE’dan fragman yayınladı.

Daha önce kendine has yönetmenliğiyle Oscar’a aday olan ve Get Out ile ödül kazanan Peele’in yeni filmi NOPE’un fragmanı, yönetmenin bir kez daha gerilimi iliklerimize kadar hissettireceğinin sinyallerini veriyor. NOPE, 22 Temmuz 2022’de sinemalarda.

Peele'in Get Out'da birlikte çalıştığı başarılı oyuncu Daniel Kaluuya başrolde

Yapımlarının alt metninde genelde siyahilerin yüzyıllardır maruz kaldığı ırkçılık travmasına değinen Peele’in yeni filmi NOPE’un görüntü yönetmenliğini ise efsane yönetmen Chritopher Nolan’ın Interstellar, Dunkirk, Tenet ve merakla beklenen yeni filmi Oppenheimer’da yer alan Hoyte van Hoytema üstleniyor.

Filmin kadrosunda ise Peele’in daha önce Get Out’da birlikte çalıştığı başarılı genç oyunca Daniel Kaluuya ve Walking Dead ile dünya çapında ün kazandıktan sonra yer aldığı kaliteli filmlerle adını duyuran Steven Yeun’un yanı sıra Barbie Ferreira, Keke Palmer, Brandon Perea ve Michael Wincott yer alıyor. Buna ek olarak Peele, daha önceki yapımlarında da olduğu üzere filmin senaryosunu da kaleme alıyor.

Oldukça eğlenceli başlayan ancak daha sonra ciddileşen filnim fragmanından anlaşıldığı kadarıyla Peele, yeni filminde bu sefer doğa üstü olaylara odaklanarak bilim kurgu ögelerini korku ve gerilim ile buluşturuyor. Karanlık gökyüzünde bir UFO’nun görüldüğü film, tenha bir at çiftliğinde kalan kişilerin uzaylılar tarafından terörize edilmesine odaklanacak gibi duruyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri filmin fragmanıyla baş başa bırakalım.

NOPE'un ilk fragmanı