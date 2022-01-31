İkonik karakter Deri Surat geri dönüyor. Teksas Katliamı'nın yeni filminden fragman yayımlandı.

İlk filmi Tobe Hooper yönetmenliğinde 1974 yılında vizyona giren ve korku-gerilim sevdalılarının gönlünde taht kuran kült film serisi Teksas Katliamı (The Texas Chain Saw Massacre) geri dönüyor. 18 Şubat’ta hayranlarıyla buluşacak olan ve yapımcılığını orijinal filmin yapımcılarının üstlendiği Netflix'e gelecek Teksas Katliamı’nından fragman sonunda yayımlandı.

Heyecanla beklenen filmin yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü yönetmen David Blue Garcia oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Mark Burnham, John Larroquette, Alice Krige, Nell Hudson, Elsie Fisher, Olwen Fouéré ve Sarah Yarkin gibi isimler bulunuyor.

Teksas Katliamı 18 Şubat'ta Netflix'te

Yeni Teksas Katliamı filminde korku dünyasının en ikonik isimlerinden Deri Surat (Leatherface), 50 yıllık saklanmanın ardından, Teksas'ın ücra bir kasabasında özenle yarattığı korunaklı dünyasını kaza eseri bozan bir grup idealist gencin peşine düşmek için geri dönüyor. Kısa bir süre sonra, 18 Şubat'ta korku severlerin beğenisine sunulacak film, Netflix'te yayınlanacak.

Filmin yeni yayımlanan fragmanı ise, eski filmlerin şanına yakışır bir şekilde bol gerilimli, bol kanlı ve dehşet dolu bir film izleyeceğimizin sözünü veriyor. Dilerseniz sizi daha çok bekletmeden filmin fragmanıyla baş başa bırakalım.

Teksas Katliamı fragman