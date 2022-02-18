Dünyanın en büyük bankası JPMorgan, geleceğin siber saldırılarına yönelik alınacak en önemli önlemlerden birini başarıyla icra ettiğini açıkladı. Toshiba ve Ciena ortaklığında yapılan çalışma, QKD blokzincir ağı üzerinde yapıldı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olan ABD merkezli JPMorgan Chase, bugün yayımladığı basın bülteniyle önemli bir habere yer verdi. Dev banka, iki tarafın güvenli veri alışveriş yapmasını sağlamak için kuantum mekaniği ve kriptografiyi bir araya getiren QKD blokzincir teknolojisi üzerinde araştırma yaptığını açıkladı.

JPMorgan, basın bülteninde Toshiba ve Ciena şirketlerinin ortaklığıyla QKD (Kuantum Anahtar Dağıtımı) ağının metropol alanlar için tam olarak uygulanabilirliğini resmen gösterdiklerini duyurdu. Sistemin gerçek dünya ve çevre koşulları altında kuantum bilgi işlem saldırılarına karşı dirençli ve kritik görev uygulamaları için 800 Gbps veri hızlarını desteklediği ifade edildi.

Geleceğin saldırılarına şimdiden önlem alınıyor:

JPMorgan’ın duyurduğu yeni teknolojinin önlemekten sorumlu olacağı kuantum bilgi işlem saldırıları, aslında günümüz dünyasında çok da görülen bir şey değil. Öyle ki günümüz kuantum bilgisayarları, henüz şifreleme anahtarlarını kırmak için yeterli güce sahip değiller. Fakat birçok siber güvenlik uzmanı, gelecekte yeni bilgisayarların bu işlemleri yapabilmekte kullanılabileceğinden endişe duyduğunu dile getiriyor.

JPMorgan, Toshiba ve Ciena tarafından gerçek koşullarda başarıyla gösterimi yapılan QKD teknolojisi ise kuantum fiziği yasalarına dayalı güvenlik korumasıyla potansiyel bir kuantum bilgisayar tabanlı saldırıya karşı matematiksel olarak kanıtlanmış tek savunma çözümü olarak kabul görüyor. Bununla birlikte araştırmacılar, QKD ağının blokzincir kuantum hesaplama saldırılarından korunmanın bir yolu olarak da ilk kez test edildiğini açıkladılar.