NASA ve Microsoft'tan Kuantum Teknolojisi Ortaklığı

NASA ve Microsoft'un kuantum teknolojilerini uzay görevlerinde kullanmak için ortaklık kurduğu açıklandı. Gelen haberlere göre NASA, Microsoft'un bulut hizmeti Azure Quantum sayesinde daha hızlı iletişim kurabilecek.

Kuantum bilişiminin geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi olabileceğini söylemek mümkün. Bu yüzden de modern bilgisayarların yapamadığı karmaşık işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen kuantum bilgisayarların insanoğluna seviye atlatması bekleniyor. Tahmin edilebileceği gibi birçok teknoloji devi şirket de bu teknolojiye büyük yatırımlar yapıyor.

Şimdi de bu teknoloji uzay keşiflerine taşınıyor. Gelen yeni haberlere göre teknoloji devi Microsoft ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kuantum teknolojilerinin uzay araçlarında kullanılması için ortaklık kurdu. Ortaklığın ana amacının, uzay araçlarına iletilen talimatların süresini saatlerden dakikalara indirmek olduğu ifade edildi.

NASA, Azure Quantum bulut hizmetinden yararlanacak

Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda NASA’ya şirketin Azure Quantum bulut hizmeti ile destek verileceği ifade edildi: “NASA, daha sık ve karmaşık uzay görevleri yapıyor; bu durum da gönderilen uzay araçlarıyla yapılan iletişimi yönetmeyi daha da zor hâle getiriyor. Bu yüzden NASA Jet İtki Laboratuvarı (JPL), güneş sistemimizi ve uzayın derinliklerini keşfeden uzay araçlarıyla daha verimli iletişim kurmak için Azure Quantum’u kullanacak.

Dev şirket ortaklıkla ilgili başka detay paylaşmadı; ancak kuantum teknolojisinin çok hızlı hesaplama yapma özelliğinden dolayı, bu tarz bir ortaklığın uzay keşiflerine büyük yararlar sağlayabileceğini söylemek mümkün.

Son olarak IBM, Amazon gibi birçok şirketin yanı sıra ABD ve Çin’in dahil olduğu önemli sayıda ülkenin de bu teknolojiye yatırım yapıyor. Bu durum da daha oldukça erken seviyelerde olan kuantum hesaplamalarının ‘bilişim teknolojilerinin geleceği’ olduğunu ve insanoğlunu yeni bir seviyeye taşıyabileceğini gösteriyor.