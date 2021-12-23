JPMorgan, Türkiye'de Destek ve Danışmanlık Hizmeti Verecek

BDDK, JPMorgan'ın İstanbul Şubesi'ne destek ve danışmanlık hizmeti verebilmesi için izin verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla JPMorgan, Türkiye'deki işlerini büyütmüş olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) ait bir karar içeriyor. Bu karar, dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan Bank'ın İstanbul'daki şubesinin yatırım danışmanlığı yapabilmesini kapsıyor. Karara göre JPMorgan Chase İstanbul Şubesi, dileyenlere destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

BDDK'nın kararında yer alan bilgilere baktığımızda, JPMorgan'ın İstanbul Şubesi; küresel işlem bankacılığı, yatırım bankacılığı, fiyat belirleme gibi operasyonel destekler, yerel mevzuatlar, hukuki konular ve vergi gibi pek çok alanda destek ve danışmanlık yapabilecek olduğunu görüyoruz.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi taranfından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, işlem bankacılığı ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgenin hazırlanması, izlenmesi, raporlanması ve işlemle ilgili referans niteliğinde fiyat iletişim desteği sağlanması ve yerel mevzuat, uyum, vergi ve hukuki mevzular ile müşterini tanı süreçleri konularında destek/danışmanlık hizmeti sağlaması huzunuda izin verilmesine kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (V) bendi ve Geçici 3'üncü maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Bu arada, JPMorgan'ın son dönemlerde Türkiye gündeminde kendine fazlasıyla yer bulduğunu hatırlatalım. Türk lirasındaki oynaklık nedeniyle bir karar aldığını açıklayan banka, Türk lirası ile yapılacak algoritmik işlemlerin tümünü durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Bankanın bu kararı değiştirip değiştirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.