Dünyanın En Büyük Bankası'dan Türkiye İçin Enflasyon Tahmini

JPMorgan, Türkiye ile ilgili yeni bir enflasyon açıklaması yaptı. Dünyanın en büyük bankasının analistlerine göre Türkiye, 2022 yılını yüzde 63,1 enflasyon oranı ile kapatacak. Banka, 2023 yılı sonu için de enflasyon öngörüsünü artırdı.

Dünyanın en büyük bankası JPMorgan, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. TÜİK'in Haziran 2022'ye ilişkin enflasyon verilerini açıklamasından hemen sonra gelen bu rapor, ne yazık ki pek de iç açıcı değil. Zira JPMorgan analistlerinin Türkiye ile ilgili öngörüleri, enflasyonun yükselmeye devam edeceği yönünde...

JPMorgan, daha önceki Türkiye raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5 olarak açıklamıştı. Ancak yeni rapor, bu tahmini yükseltti. Son rapora göre Türkiye, 2022 senesini yüzde 63,1 enflasyonla kapatacak. Daha önceki dönemlerde 2023 yılı sonu için yüzde 19 enflasyon tahmini yapan analistlerin son tahmini ise yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

"Turizm geliriyle enflasyon baskılanacak"

JPMorgan tarafından yapılan açıklamalarda; "Talep ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskılar güçlü olmaya ve merkez bankası kredibilitesi zayıflamaya devam ederken, TCMB’nin politika duruşunu normalleştirmek için acelesi yok. Bu ortamda, döviz korumalı lira mevduat programı ile en azından kısmen güvence altına alınan ve muhtemelen güçlü turizm gelirleriyle desteklenecek olan lira istikrarı, kısa vadede enflasyonist baskıları dizginlemenin ana aracı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

“Para politikası hareketsiz kalmaya devam ederken, seçimlerin zamanlaması ve sonucu kısa vadeli enflasyon görünümü için belirleyici olacak.” diyen JPMorgan analistlerine göre Türkiye, ince bir ip üzerinde yürümeye devam ediyor. Eğer Türk Lirası'nda yeni bir zayıflama unsuru gerçekleşirse, enflasyon rakamlarının daha da kötüye gidebileceği ifade ediliyor.