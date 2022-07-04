TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, on yılların rekorunun kırılmasının ardından merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyonu, mayıs ayından yüksek oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen haziran ayı enflasyon oranlarını bugün açıkladı. Geçtiğimiz aylarda son 20 yılın rekorunu kıran, mayıs ayında önceki aylara göre yükselişi yavaşlayan enflasyon, bu ay mayısa göre daha yüksekti.

TÜİK verilerine göre nisan ayı aylık tüketici enflasyonu %4,95 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise %78,62’ye ulaştı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık bazda %6,77 oranında artarken, yıllık bazda %138,31 olarak artış gerçekleştirdi.

Bu ayın rekormeni ulaştırma:

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre haziran ayında fiyatı en fazla artan harcama grubu 'ulaştırma' oldu. Buna göre bu grubun fiyatları, bir ayda %10,59 oranında arttı. Ulaştırmayı takip eden grup konut olurken, onun ardından lokanta ve oteller geldi.

Yıllık bazda bakıldığındaysa en fazla artış, haziran ayı itibarıyla ulaştırmada görüldü. Ulaştırma grubu, yıllık bazda %123,37'lik artış gördü. Ulaştırmayı takip eden grup ise %93,93 ile gıda ve %81,14 ile ev eşyası oldu.

Ürünler ve harcama gruplarında görülen artış:

Nisan ayında en fazla artış görülen ana harcama grupları

Ulaştırma - %10,59

Konut - %8,34

Lokanta ve oteller - %5,42

TÜFE - %4,95

Çeşitli mal ve hizmetler - %4,42

Ev eşyası - %3,96

Haberleşme - %3,64

Alkollü içecekler ve tütün - %2,61

Eğitim - %2,43

Gıda ve alkolsüz içecekler - %2,09

Eğlence ve kültür - %2,02

Sağlık - %1,97

Giyim ve ayakkabı - %0,18

Son 12 ayda en fazla artış görülen ana harcama grupları

Ulaştırma - %123,37

Gıda ve alkolsüz içecekler - %93,93

Ev eşyası - %81,14

Lokanta ve oteller - %79,55

TÜFE - %78,62

Alkollü içecekler ve tütün - %70,99

Konut - %75,09

Çeşitli mal ve hizmetler - %70,99

Eğlence ve kültür - %63,67

Sağlık - %39,34

Eğitim - %27,76

Giyim ve ayakkabı - %26,99

Haberleşme - %23,74

Fiyatı en çok artan ürünler:

Şehir gazı ve doğalgaz - %24,80

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları - %21,88

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri - %19,49

Taze süt - %15,22

Elektrik - %15,01

Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı - %13,80

Meyve ve sebze suları - %13,13

Tereyağı - %12,46

Peynir - %12,41

Karayolu ile şehirlererarası yolcu taşımacılığı - %10,80

Mayıs ayı enflasyon oranı aylık bazda %2,97, yıllık bazda %73,50 idi: