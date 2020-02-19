Daha önce Jüpiter’in net görüntülerini bize ileten NASA’nın uzay araştırma aracı Juno, Jüpiter’in atmosferi hakkında sürpriz niteliğinde bulgular elde etti. 1995’te gezegenin atmosferinin kupkuru olduğu bulunmuştu. Ancak atmosferin farklı bir bölgesini inceleyen Juno, atmosferde az miktarda da olsa su buldu.

NASA’nın Juno adındaki uzay araştırma aracı, Jüpiter’in atmosferinde bulunan su miktarına dair elde ettiği ilk verileri teslim etti. Nature Astronomy gazetesinde yayınlanan habere göre Juno, gezegenin atmosferinin ekvator bölgesini oluşturan bileşenlerin %0,25’lik kısmının sudan oluştuğunu saptadı.

Juno’nun elde ettiği bilgiler, 1995’te yürütülen Galileo görevinden beri Jüpiter’in su miktarı hakkında elde edilen ilk veriler oldu. Galileo görevinde Jüpiter’in Güneş’e kıyasla çok daha kuru bir gezegen olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Tabii bu araştırmalarda sıvı halde su değil, suyu oluşturan elementler olan oksijen ve hidrojenin miktarı gözlenmişti. Görünüşe bakılırsa ‘gaz devi’ o kadar da kuru bir gezegen değil.

Bulgular, Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair sırların anahtarı olabilir

Jüpiter’in atmosferinde bulunan su miktarı hakkında kesin sonuçlar elde etmek, bilim dünyasının iple çektiği bir gelişmeydi. Elde edilen bilgiler, Güneş Sistemi’nin oluşumu hakkında öğrenebileceklerimizin önünü açabilecek nitelikte oldu. Zira Jüpiter, sistemde gezegen haline gelen ilk cisimdi. Güneş’in bünyesine katmadığı gaz ve tozun tamamı, Jüpiter’in bünyesinde bulunuyor.

Gezegenin atmosferinin farklı bölgeleri, farklı sonuç verdi

1995’te gezegene gönderilen Galileo uzay aracı, bilim insanlarının beklediğinden 10 kat daha düşük miktarda su tespit etmişti. Galileo’da bir şey yanlış gitmemişti. Ancak Juno, gezegende çok daha farklı sonuçlar elde etti. “Tam her şeyi anladık dediğimiz noktada Jüpiter, bize daha öğrenecek ne kadar şeyimiz olduğunu hatırlattı” ifadelerinde bulunan Juno baş araştırmacısı Scott Bolton, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Juno’nun sürpriz niteliğindeki bulguları gezegenin atmosferinin her bölgede eşit olmadığını ortaya koydu ve bu bizim hâlâ çözmeye çalıştığımız bir bulmaca. Kimse gezegenin farklı bölgelerindeki su miktarının böylesine değişken olmasını beklemiyordu.”