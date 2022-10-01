Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'de, Dünya'nın 10 katı büyüklüğünde bir atmosfer olayı gözlemledi. Gaz devi gezegen de sıcak hava dalgalarıyla boğuşuyor gibi duruyor.

Yay burçları dikkat, bu hafta midenizde yanma problemleri yaşayabilirsiniz, zira yönetici gezegeniniz Jüpiter'de büyük bir sıcak hava dalgası görülüyor. Bu sıcak hava dalgasının kapladığı alan, Dünya'nın hacminin 10 katından daha büyük.

130 bin kilometre genişliğe sahip bu dev sıcak hava dalgası, yaklaşık 700 derece sıcaklığa sahip -ki ortalama bir ağaç kütüğü 600 derecede yanar, mutfaklardaki ateşler 300 dereceyi genelde bulmaz. Gezegenin kuzey kutbundan yayılan sıcak hava dalgasının hareket hızı da saniyede 2400 metreyi (saatte 86400 km) bulabiliyor.

Sıcak hava dalgasının Jüpiter'in sırrını ortaya çıkarması umuluyor

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan gaz devi Jüpiter, aslında modellerde ve teorilerde tahmin edilenden çok daha sıcak bir gezegen. Bilim insanlarına göre doğrudan Güneş rüzgarları ile oluşan Jüpiter auroraları, gezegenin beklenenden sıcak olmasının en önemli sebeplerinden biri olabilir.

Japonya Uzay Havacılık Keşif Ajansı (JAXA)'dan astronom James O'Donoghue, "Geçtiğimiz yıl Jüpiter'in üst atmosferine dair baskın sıcaklık kaynaklarını belirleyebildiğimiz ilk görselleri ürettik" derken, bu haritalar sayesinde Jüpiter'in kutup ışıklarının yüksek sıcaklıkları açıklayabileceğini ortaya koyabildiklerini söyledi.

Normalde Jüpiter, Güneş'e dünyadan kabaca beş kat daha uzak ve bizim alabildiğimiz Güneş radyasyonunun yalnızca %4'ünü alabiliyor. Bu nedenle gaz devinin ortalama sıcaklığının -73 derece olması gerekirken, Jüpiter 420 derece ile adeta alev alev yanıyor. Bu da gezegende bilmediğimiz bir şeyler olduğunu gösteriyor.

Dünya'dakinin aksine Jüpiter sürekli olarak kutup ışıklarına sahip. Zira bizim gezegenimizde bu yapıların tek kaynağı uzaydan gelen Güneş Rüzgarları ancak Jüpiter'de durum daha farklı. Gaz devi, uydusu Io'dan gelen parçacıklar nedeniyle sürekli kutup ışıklarına sahip. Io, Güneş Sistemi içindeki en volkanik yapı ve sürekli olarak sülfürik gazları Jüpiter atmosferine fırlatıyor. Bu durum da gezegenin ısısını sürekli olarak arttırıyor.