Jüpiter'in Uydusu Europa'nın En Yakın Fotoğrafı Çekildi

Jüpiter'in çevresinde yıllardır tur atan Juno isimli uzay aracı, Europa isimli Jüpiter uydusunun bugüne kadarki en yakın ve en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekmeyi başardı. Fotoğrafın çekildiği andaki mesafe, yalnızca 352 kilometreydi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2011 yılında Juno ismini verdiği bir uzay aracını Jüpiter'e doğru göndermişti. 2016 yılında Jüpiter yörüngesine yerleşen uzay aracı, bugüne dek önemli görüntüler ve veriler göndermeyi başardı. Şimdiyse bugüne kadarki görüntülerin en önemlisi geldi. Juno, Jüpiter'in yaşam barındırma ihtimali en yüksek uydusu olan Europa isimli uydusuna hiç olmadığı kadar yaklaştı ve eşsiz bir görüntü almayı başardı.

Europa, oldukça ilginç bir yapıya sahip. Öyle ki bu uyduyu çoğunlukla oksijenden oluşan bir atmosfer kaplıyor. En dış katmanı buzdan oluşan uydunun, iç katmanlarında ise devasa bir okyanus olduğu düşünülüyor. İşte bu uyduyla arasındaki mesafeyi 352 kilometreye kadar düşürmeyi başaran Juno, Europa'nın bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü ve en yakın görüntüsünü elde etmiş oldu.

İşte Europa'nın bugüne kadarki en yakın görüntüsü

Elde edilen görüntü ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, Juno baş araştırmacısı Scott Bolton oldu. "Sürecin çok başındayız ancak tüm göstergelere göre Juno'nun Europa'ya yaklaşması büyük bir başarıydı." ifadelerini kullanan Bolton, elde edilen verilerle Europa için yeni bir bilim sürecinin başlayacağını açıkladı. Aynı projede yer alan Candy Hansen ise elde edilen görüntü ile önceki düşük çözünürlüklü görüntülerin karşılaştırılacağını, 20 yıllık süreçte Europa yüzeyinde değişen bir şeyler olup olmadığının tespit edileceğini söyledi. Peki bundan sonra ne olacak?

Fotoğrafı yakınlaştırdığımızda, buzul çatlakları açık bir şekilde görülebiliyor

NASA, bir süredir Europa Clipper isimli yeni bir uzay görevi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2024'te başlatılması planlanan ve bu görev kapsamında, doğrudan Europa'yı incelemek için bir uzay aracı gönderilecek. 2030 yılında yörüngeye yerleşmesi beklenen uzay aracı, Europa'da derinlemesine araştırma yapacak ve yaşam bulgusu arayacak. Juno'nun elde ettiği son görüntü ise Jüpiter'in uydusuyla ilgili ön bilgi sağlamış oldu.