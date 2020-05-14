Jüpiter’in Uydusu Europa, Uzaya Su Püskürtüyor

Jüpiter'in uydusu Europa, yeniden mercek altında. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) liderliğindeki yeni bir çalışmada uyduya dair yeni açıklamalar yer aldı. Buzlu uydunun geniş yer altı okyanuslarını barındırabileceği düşünülüyor. Buna bağlı olarak bazı araştırmacılar uyduda hayat olabileceğinden şüpheleniyor.

Gök bilimciler, uzun zamandır Jüpiter'in ‘buzlu uydu’ lakaplı uydusu Europa'nın uzaya su püskürttüğünü öne sürüyor. ESA'nın Galileo projesi bünyesinde 2000 yılında toplanan verilerin yeni bir analizi, gök bilimcilerin haklı olabileceğine dair yeni kanıtlar sunuyor.

Galileo projesiyle Europa yakınlarındaki pozitif yüklü parçacıklar olan kayıtlı protonlarda garip bir düşüş saptandı. Önceki çalışmalar; düşüşün sebebinin, uydunun uzay aracındaki detektörü yanıltmasından kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Buzlu uydu, gök bilimcileri heyecanlandırıyor:

Geçen ayın sonlarında Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan ESA liderliğindeki yeni çalışmada kayıtlı protonların eksikliği için yeni bir açıklama yer aldı. Çalışmaya göre yeni hesaplama modelleriyle birlikte uzaya sızan su buharı, uydunun ince atmosferini ve bölgedeki manyetik alanları bozuyor olabilir.

Su buharının varlığı, uydunun altındaki okyanusları, hatta dünya dışı yaşamın kanıtını incelemek için olası bir yola işaret edebilir. ESA, Jüpiter’in buzlu uydularına bir sonraki uçuşunu, 'JUICE' (JUpiter ICy moons Explorer) misyonunun bir parçası olarak 2029 yılında yapacak. Araştırmacılar, üç yıl boyunca Jüpiter ve onun Europa dâhil üç büyük uydusunu inceleyecek.