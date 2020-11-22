Jüpiter ve Satürn, Orta Çağ'dan Sonra İlk Kez "Birleşecek"

Bu sene 21 Aralık tarihinde yüz yıllardır meydana gelmemiş bir olay meydana gelecek: Jüpiter ve Satürn, çift gezegen gibi gözükecek. Bu kavuşum, dünyanın her yerinden gözlemlenebilecek.

Bu sene 21 Aralık, kuzey yarımkürede sadece yılın en uzun gecesi olmakla kalmayacak. Gaz devi Jüpiter ile Satürn, 21 Aralık'ın gün batımında dünyanın gökyüzünde birbirlerine yaklaşacak ve çift gezegen gibi gözükecek. Yaşanacak bu olayın daha da ilgi çekici yanı ise bu olayın Orta Çağ'dan sonra ilk kez yaşanacak olması.

Rice Üniversitesi'nden gökbilimci Patrick Hartigan, bu iki gezegenin hizalanmasının oldukça nadir olduğunu ifade etti. Ayrıca olayın 20 yılda bir gerçekleştiğini belirten Hartigan, 21 Aralık'ta yaşanacak olan bu kavuşmanın, gezegenlerin birbirlerine yakınlıkları sebebiyle çok daha nadir görüldüğünü dile getirdi.

Son olarak 4 Mart 1226'da gerçekleşmişti

Hartigan, gece gökyüzünde bu iki gezegen arasındaki daha yakın bir hizalama için 4 Mart 1226 tarihine gidilmesi gerektiğini dile getiriyor. Güneş Sistemi'nde bulunan bu iki gaz devi, yaz aylarından bu yana birbirlerine yaklaşmaya devam ediyor.

Hartigan, söz konusu bu kavuşum ile ilgili şunları söylüyor: "21 Aralık akşamı, iki gezegen dolunayın çapının 5’te biri oranında birbirinden uzakta, çift gezegen gibi gözükecek. Teleskop kullanan çoğu kişi, iki gezegeni ve en büyük uydularından birkaçını aynı görüş alanında görebilecek."

Bu kavuşumun en iyi gözlemlenebileceği nokta ekvator yakınları olsa da Dünya'daki her yerden gözlemlenebilecek. Ancak Hartigan'a göre gözlemciler ne kadar kuzeydeyse ufukta kaybolmadan önce gezegenleri görebilmek için o kadar az zamanları olacak.

Peki, bu iki gaz devinin birleşimi bir kez daha ne zaman yaşanacak? Profesör Hartigan, Jüpiter ve Satürn'ün bir kez daha bu kadar yakın ve yüksekte 15 Mart 2080 tarihinde görülebileceğini bundan sonra ise 2400'e kadar böyle bir birleşmenin yaşanmayacağını dile getirdi. Yani astronomi tutkunları şimdiden teleskoplarını hazırlasın.