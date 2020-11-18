İspanya'nın Uzaya Gönderdiği Uydu, 8 Dakika Sonra Kayboldu

İspanya'nın Dünya'yı izlemek için uzaya göndermeye çalıştığı İngenio isimli uydu, fırlatmadan 8 dakika sonra kayboldu. Uydunun yörüngeye götürülmesinden sorumlu olan şirket, yörüngede sapma meydana geldiğini, yaşanan olay için üzgün olduklarını söyledi. Kayboluş, İspanya'ya 200 milyon euroya mal oldu.

İspanya, gezegenimizi gözlemlemek için uzaya gönderdiği bir uyduyu kaybetti. İngenio isimli uydunun yörüngeye yerleştirilmesinden sorumlu olan Fransız şirket Arianspace, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda yaşanan sorun nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Şirket, kayboluşla ilgili olarak Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte özel bir komisyon kurulup, gerekli incelemelerin yapılacağını söyledi.

İngenio isimli uydu, Arianspace'in Vega isimli roketiyle uzaya gönderilecekti. Ancak roketin fırlatılışından sadece 8 dakika sonra, Vega ile olan iletişim kesildi. Haliyle 200 milyon euroluk proje olan İngenio da bu iletişim kopukluğu ile birlikte uzayın karanlıklarına gömüldü. Yetkililer, kalkıştan 8 dakika sonra yörüngede bir sapma yaşandığını, buna neden olan şeyin de muhtemelen insan hatası olduğunu söylediler.

Kaybolan uydu İngenio, işte böyle görünüyordu

Arianspace, Vega roketini Güney Amerika'da bulunan Kuru Uzay Üssü'nden fırlattı. 17 Kasım'daki fırlatma, Türkiye saati ile 16:52'de gerçekleşti. Saatler 17:00'yi gösterdiğinde ise Vega'yla olan iletişim kesildi. İspanyol yetkililer, şu ana dek bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadılar.

Bu arada, yaşanan olay Vega için bir ilk değil. Temmuz ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uydu, Vega aracılığıyla uzaya gönderilmek istenmişti. Ancak o fırlatma sırasında da Vega'nın motorlarından bir tanesinde sorun yaşanmış ve roket, bir kez daha uzayın derinliklerinde kaybolmuştu.