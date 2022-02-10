Sinema tarihinin dinozorlarla buluşmamızı sağlayan en sevilen serilerinden Jurassic Park serisinin devamı niteliğindeki Jurassic World üçlemesinin sonuncusu olacak filmden ilk fragman geldi.

İlk olarak 1993 yılında sinemanın kült yönetmenlerinden Steven Spielberg'ün beyaz perdeye taşıdığı ve dinozorları milyonlarca yıldan sonra Dünya'ya getiren Jurassic Park serisi, son yıllarda yeni bir üçleme ile karşımıza çıkmıştı.

2015 yılında ilk filmi ile karşımıza gelen ve ilk üçleme sonrası yeni bir üçleme olan 'Jurassic World', gişede büyük bir başarı yakalamıştı. Hatta öyle ki, Jurassic World gişede en büyük başarı elde eden filmler listesinde ilk 10'da yer aldı.

Yeni üçlemenin son filmi geliyor

Serinin hayranlarını sevindirecek haber ise üçlemenin son filminin 2022'de vizyona girecek olması oldu. Yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow'un oturduğu Jurassic World: Dominion'ın aksiyon dolu ilk fragmanı izleyicileri ile buluştu. Bu ilk uzun ve resmi fragmandan önce, geçtiğimiz aylarda filmin ilk beş dakikası da yayınlanmıştı.

Üçlemenin bu son filmi, 10 Haziran'da vizyona girecek. Ayrıca gelen haberlere göre, Jurassic World: Dominion bir üçlemeyi sonlandıracak olsa da, Jurassic World evreninden yeni filmler gelecek. Jurassic World filmlerin yapımcısı Frank Marshall'dan bu yönde gelen açıklamlara göre, ilerleyen yıllarda daha fazla Jurassic World filmi hayranları ile buluşacak.

Jurassic World: Dominion'ın ilk fragmanı