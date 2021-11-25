Universal Pictures, sinemaseverlerin uzun zamandır beklediği Jurassic World: Dominion'ın ilk 5 dakikasını yayınladı. Yayınlanan 5 dakikalık bölüm, filmin aksiyon dolu olacağının açık bir göstergesi. Film, 10 Haziran 2022'de vizyona girecek.

Sinema tutkunlarının uzun zamandır merakla beklediği Jurassic World: Dominion (Türkiye'de bilinen adı ile Jurassic World: Hakimiyet) filmiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Filmin yapımcısı Universal Pictures, dinozorların dünyasını seven takipçilerini daha fazla bekletmedi ve filmin ilk 5 dakikasını resmen yayınladı. Yayınlanan kısım, filmin aksiyon dolu olacağının açık bir göstergesi niteliğinde.

Jurassic World: Dominion, Jurassic Park serisinin altıncı, Jurassic World üçlemesinin son üyesi. Filmde, bundan milyonlarca yıl önce yaşamış olan dinozorların yeniden aramıza girmesi ve insanlık tarihinin büyük bir kaosa sürüklenmesi anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ve Sam Neill gibi ünlü isimler yer alıyor.

Jurassic World: Dominion, 10 Haziran'da vizyona girecek

Universal Pictures'ın Jurassic World: Dominion için belirlediği ilk tarih, 11 Haziran 2021'di. Ancak pandemi koşulları, filmin ertelenmesine yol açtı. Bir süre önce açıklamalarda bulunan şirket, filmin 10 Haziran 2022'de vizyona gireceğini açıkladı. Eğer bundan sonraki süreçte yeni bir erteleme olmazsa, filmin önümüzdeki yaz seyircilerle buluşabileceğini söyleyebiliriz.

İşte Jurassic World: Dominion'ın ilk 5 dakikası