YouTube'da geçtiğimiz saatlerde aralarında Kanye West, Justin Bieber ve The Weeknd gibi dev isimlerin de olduğu birçok sanatçının profili hacklendi. Hacker, profillere garip videolar yükleyerek kendi Twitter profiline de yer verdi.

Müzik sektörünün YouTube’daki ayağı olan Vevo, geçtiğimiz saatlerde büyük bir saldırıya maruz kaldı. Dünyaca ünlü sanatçıları bünyesinde barındıran ve toplamda yüz milyonlarca aboneye sahip olan Vevo’da pek çok ünlü ismin YouTube kanalına garip müzik videoları eklendi.

Aralarında Lil Nas X, Eminem, Drake, Taylor Swift, Ariana Grande, Harry Styles, The Weeknd, Michael Jackson ve Kanye West gibi isimlerin de olduğu birçok sanatçının sayfasında İspanyol dolandırıcı Paco Sanz ve rapçi Til Tjay gibi isimlerin klipleri yer aldı. Bu saldırının ardındaki isim de videoların bazılarında kendisini gösterdi.

Ünlü sanatçıların profillerinde görülen videolardan bazıları:

Hacklenen Vevo kanallarına yüklenen videolardan bazılarında “Hacked by @lospelaosbro (lospelaosbro tarafından hacklendi)” ifadesi yer aldı. Söz konusu kişinin Twitter profiline girildiğinde bunun ilk saldırı olmadığı da görüldü. Profilde Mayıs 2021’de Justin Bieber’ın profilinden paylaşılan kısa bir video da yer alıyordu.

Mayıs 2021’de Justin Bieber profilinden paylaşılan video

Vevo, The Verge’e yaptığı açıklamada “Bazı videolar doğrulanmamış bir kaynak tarafından doğrudan küçük sayıdaki Vevo sanatçılarının kanallarına yüklendi.” ifadelerini kullandı. Videoların artık kanallarda mevcut olmadığını belirten Vevo, güvenlik sistemlerini de gözden geçireceğini duyurdu.