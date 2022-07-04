Uygun fiyatlı alternatiflerden kalitesinden ödün vermeyen ve fiyatı biraz tuzlu seçeneklere… Sizin için her bütçeye uygun kablosuz kulak içi kulaklık önerileri hazırladık.

Kulaklık ararken karşımıza farklı fiyat aralıklarında ve kalitede farklı kulaklıklar çıkıyor. Aralarından seçim yapmak ve kendi bütçemize en uygun olanını bulmak için sayfalar arasında epey dolaşmamız gerekiyor.

Biz de bu listemizde uygun fiyatlılardan yüksek kalitede olanlara, her bütçeye ve ihtiyaca uygun bazı kulaklıklar listeledik. Yaz sıcaklarında kullanmanın en rahat olduğu kablosuz kulak içi kulaklıklardan size en uygun olanları seçip anında satın alabilrsiniz!

Yazın hem günlük kullanımda hem de spor yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz, suya ve tere dayanıklı, konforlu ve uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız, Lenovo'nun gürültü engelleme özelliğine de sahip olan QT82 modelini değerlendirebilirsiniz.

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Xiaomi'nin sevilen kablosuz kulak içi kulaklıklarından Redmi Buds 3 Lite, toza ve suya karşı dayanıklı tasarımıyla kullanım kolaylığı sunarken 6 mm dinamik sürücüsüyle de dahil olduğu segmentte iyi bir ses kalitesi sunuyor.

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Hem yüksek ses kalitesi, hem iyi bir fiyat hem de konforlu bir günlük kullanım için başarılı seçeneklerden biri de JBL Wave 100. Fiyatı da düşünüldüğünde oldukça iyi performans sunan ve iyi yorumlar almış bu kulaklıkla hem müzik dinleyebilir, hem görüşmeler yapabilir hem de sesli asistanınızla entegre ederek aktif şekilde kullanabilirsiniz.

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Dahil olduğu fiyat seviyesinin en iyi seçeneklerinden biri olan Urbanears Alby, ses kalitesinden ödün vermeden ve cebinizi de çok yakmadan tercih edebileceğiniz modeller arasında.

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Urbanears'ın kendi segmentinde başarılı kulaklıklarından Luma, iyileştirilmiş ses deneyimi ve yüksek ses kalitesinin yanında tasarımı ve renk seçenekleriyle de tercih ediliyor.

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Özellikle yürüyüş yaparken ya da spordayken konforlu bir şekilde kullanabileceğiniz tasarımıyla oldukça şık görünen Jabra Elite 2, aynı zamanda ikili mikrofon teknolojisi ve kuvvetli baslarıyla hem müzik dinlerken hem de görüşme yaparken istediğiniz performansı sunuyor.

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Samsung Galaxy Buds ailesinin en çok tercih edilen seçeneklerinden olan Buds Live, bir yandan aktif gürültü engelleme özelliği ile ortam seslerini dışarda bırakırken bir yandan da yüksek ses kalitesi ve şık tasarımıyla beklentilerinizi karşılıyor.

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Kulaklık deyince akla ilk gelen markalardan olan Sony'nin kulak içi kulaklıkları arasında en sevilenlerden olan WF-1000XM3, hem yüksek kalitede ses deneyimi sunuyor hem de kulakları uzun süreli kullanımda bile rahatsız etmeyen yapısıyla dikkat çekiyor.

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Üst segment kulaklık markaları arasında öne çıkan Sennheiser'ın kulak içi modelleri arasında oldukça iyi performans sunan CX 400BT, üst düzey ses kalitesi ve ergonomik tasarım isteyenler için iyi bir seçenek.

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Gürültü azaltma ve gürültü yalıtımı gibi özellikleriyle en iyi ses deneyimini sağlayan Shure AONIC 215, sunduğu yüksek ses kalitesinin yanında 32 saate kadar pil ömrüyle uzun süreli kullanımlarda etkileyici bir performans sergiliyor.

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