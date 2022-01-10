Kaçak Mafya Babası, Google Street View Sayesinde Yakalandı

20 yıl önce hapishaneden kaçarak izini kaybettiren İtalyan mafya babası Gioacchino Gammino, Google Street View'daki bir fotoğrafının ortaya çıkmasıyla yakalandı. İspanya'ya gittiği ve bir restoranda çalışmaya başladığı anlaşılan mafya babası, yakalandığında şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Street View hizmeti, bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Dileyen insanlar hiç gitmedikleri yerlere, dileyenlerse belki de yıllar önce terk edip gittikleri yerlere Street View üzerinden erişebiliyorlar. Ancak Google Street View'ın yeni bir özelliği de ortaya çıktı. Kolluk kuvvetleri, bu uygulama üzerinden 20 yıldır kaçak olan bir mafya babasını yakalamayı başardılar.

Gioacchino Gammino isimli İtalyan mafya babası, 2002 yılında Roma'daki hapishaneden kaçmış ve izini kaybettirmeyi başarmıştı. Sicilya'daki kolluk kuvvetleri ise Gammino'nun İspanya'ya gittiğini ve burada kimliğini değiştirerek yaşantısını devam ettirdiğini düşünüyordu. Meğer bu düşünce doğruymuş. Google Street View'da bir görüntüye denk gelen ve bu görüntünün kaçak mafya babası olduğundan şüphelenen İtalyan polisi, şüphelerinde haklı çıktı.

İsim değiştirip bir restoranda çalışmaya başlamış

İtalyan polisi, görüntünün Cocina de Manu isimli bir restoranın yakınlarında tespit edilmesi üzerine harekete geçti. İncelemelerini bu restoranın sosyal medya hesapları üzerinde yoğunlaştıran kolluk kuvvetleri, 20 yıldır kaçak olan mafya babasının bu restoranda çalışmaya başladığını ve ismini de Manuel olarak değiştirdiğini anladı. İspanya yetkilileri ile iletişime geçen İtalya, düzenlenen ortak operasyonda Gioacchino Gammino'yu yakalamayı başardı.

Mafya babasının verdiği ilk ifadeye de ulaşıldı. 20 yıldır kaçak olan adamın şaşkın olduğunu ifade eden yetkililer, kurduğu ilk cümlenin "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır ailemi bile aramıyorum." olduğunu ifade ettiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Francesco Lo Voi, "Suçluları yakalamak için günler boyunca Google'da dolaşmıyoruz. Bizi İspanya'ya götüren farklı deliller vardı ve Google Street View, doğru yolda olduğumuzu anlamamızı sağladı." ifadelerine yer verdi. İtalya ve İspanya, 20 yıldır kaçak olan mafya babasının iadesi için çalışmalarını sürdürüyor.