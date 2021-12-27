Radara Bile Yakalanmayan Uçak, Google Haritalar’a Yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin ürettiği ve dünyanın en pahalı uçağı olan B-2 Spirit hayalet uçak, Google Haritalar’da uçuş halinde görüntülendi. Uçağın Haritalar’da gözükmesi, internette yeni bir alay konusu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin temellerini 1970’li yılların ortalarına doğru atmaya başladığı B-2 Spirit bombardıman uçağı, yalnızca 21 adet üretildi ve bunların düşen bir tanesi haricinde geriye kalan 20 tanesi halen hizmet vermeye devam ediyor. Bombardıman uçağının sayısının bu denli az olmasınınsa oldukça mantıklı bir nedeni bulunuyor: Bir tane B-2 Spirit üretmek, tahmini olarak 1,1 milyar – 2,2 milyar dolara patlıyor.

Bu uçağı bu denli özel yapan şeyse asıl amacı olan gizlilik. B-2 Spirit, radarlara yakalanmaması sayesinde tespit edilmeden düşman hedeflerini yok etme kabiliyeti sunuyor. Fakat internette paylaşılan bir görsel, B-2 Spirit’in artık o kadar da hayalet olamadığını gösteriyor. ABD’nin neredeyse bir uçak gemisi parasına imal ettiği bu uçan kuş, gizli kalmaya çalışırken radarlara değil, Google Haritalar’a yakalandı.

Radardan kaçarken paparazziye yakalanan B-2 Spirit:

Reddit’te bir kullanıcı, Google Haritalar’da dolaştığı sırada B-2 Spirit’in olduğu bir kareyi yakaladı. Üstelik uçak yerde de durmuyordu, bildiğiniz uçuyordu. Yaklaşık 111 binden fazla beğeni alan Reddit gönderisindeki görselde uçağın hızlı bir şekilde uçtuğu, beraberindeki RGB renklerinden ve motorundan çıkan ısıdan kolaylıkla anlaşılabiliyordu.

Peki gizli bir şekilde uçması gereken bu uçak, nasıl o kadar da gizli kalamadı? Aslında bunun açıklaması da oldukça kolay. Radarlardan kaçmak için tasarlanan bu uçak sonuç olarak görünmez olamıyor. Google Haritalar’da da pek çok uçağın uçuş halinde kameralara yakalandığı görülebiliyor. Öyle ki daha önce Suriye üzerinde görev yapan bir ABD SİHA’sı dahi Haritalar’da kendisini göstermişti.

Yine de dünyanın en pahalı uçağının Google Haritalar’da uçarken gözükmesi, elbette internetin yeni dalga konusu oldu. Uçağı kendi gözlerinizle görmek istiyorsanız, buraya tıklamanız yeterli.