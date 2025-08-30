Bir kaçak yayın uygulamasından 46 kişiye ait 14 milyon TL'nin üzerinde para çalındığı bildirildi. 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı.

Kaçak yayıncılık günümüzün en büyük problemlerinden biri. Öyle ki hâlâ bu tarz birçok farklı platform bulunuyor. Şimdi gelen haberler ise böyle bir uygulamada devasa bir vurgun yaşandığını gözler önüne seriyor.

İnat Box olarak isimlendirilen bir uygulamada yaşanan olayda 46 kişinin 14 milyon 714 bin 354 TL’sinin çalındığı bildirildi. Konuya ilişkin İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 21 ilde 43 şüpheliden 27’sinin tutuklandığı ifade edildi.

Sahte versiyonu olduğu söyleniyor

Bazı iddialara göre bu uygulama İnat Box’un sahte bir versiyonuymuş ve bu şekilde büyük miktarlarda paralar çalınmış. Şüphelilerin, zararlı yazılımlar aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkişiz erişim sağladığı aktarıldı. İşte bu yöntemle 14 milyon TL civarı para çalınmış.

Yetkililer, soruşturma kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda toplamda 75 şüpheli belirledi. Bunlardan 7’sinin cezaevinde ve 1’inin yurt dışında olduğu belirlendi. 26 Ağustos günü 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bu şüphelilerden 43’ü göz altına alındı. Mahkemeye sevk edildikten sonra ise 27 şüpheli tutuklandı.