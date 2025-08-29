Geçtiğimiz günlerde Azar'a erişim engeli getirilmesinin ardından bugün onaylanan karara göre Azar dâhil toplam 29 adet uygulamaya erişim engeli getirildi.

Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme uygulaması Azar'a yönelik açılan soruşturma kapsamında uygulamaya erişim engeli getirileceği ortaya çıkmıştı. Bugün ortaya çıkan yeni gelişme ise soruşturmaya daha fazla uygulamanın dâhil edildiğini ve bu uygulamalara erişim engeli getirildiğini gösteriyor.

20 Ağustos’ta Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos’taysa Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği aralarında Azar, LivU ve Tango gibi popüler görüntülü görüşme uygulamalarına yönelik erişim engeli kararlarını onaylamıştı.

Erişim engeli gelen uygulamalar neler?

Bugün ise mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 29 adet görüntülü görüşme ve flört uygulaması için alınan erişim engeli kararlarını onayladığını açıkladı.

ifade.org.tr'de belirtildiği üzere erişime engellendiği açıklanan görüntülü görüşme ve flört uygulamalarının bazıları şu şekilde: